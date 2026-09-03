Haití pidió este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el despliegue de 5,500 miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la renovación de su mandato y los recursos necesarios para que pueda cumplir su misión junto a las fuerzas nacionales haitianas.

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití, Raina Forbin, también solicitó a la OEA y a los países socios un "apoyo decisivo" para garantizar el éxito de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 13 de diciembre.

Durante su intervención virtual en la reunión ordinaria de la OEA, Forbin instó a los países miembros y a los socios internacionales a pasar "del compromiso a la implementación y de las promesas a los resultados" para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Solicitud de despliegue

La canciller señaló que Haití tiene dos asuntos urgentes por resolver para avanzar: el restablecimiento de la seguridad y la celebración de las elecciones presidenciales.

Según explicó, la reciente misión de la OEA en Haití permitió a los socios conocer la posición de las autoridades, constatar la situación sobre el terreno, evaluar los esfuerzos realizados y comprender mejor los desafíos que enfrenta el país.

La visita también permitió establecer una visión común sobre la seguridad y el retorno al orden constitucional, dos objetivos que, según Forbin, son "imperativos indisociables".

La funcionaria indicó que el primer ministro Alix Diderot Filz-Aimé mantiene cuatro prioridades:

Restablecer la seguridad ,

, Restaurar el orden constitucional ,

, Relanzar la economía

Reforzar la cohesión social

Forbin sostuvo que Haití no pretende que sus socios internacionales asuman la responsabilidad de garantizar su seguridad, sino que solicita solidaridad y apoyo para recuperar su capacidad institucional.

"En cuanto a seguridad, Haití no pide a sus socios que lo sustituyan. Nuestro país asume plenamente su responsabilidad y hace todo para reconstruir su propia capacidad" Raina Forbin Ministra de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití (MAEC) “

La canciller se refirió además a la masacre perpetrada por grupos criminales en la comuna de Kenscoff durante la noche del 24 al 25 de agosto, hecho que, según afirmó, demuestra la urgencia de acelerar las acciones para recuperar el control y restablecer el orden.

Solicitud de despliegue

"Este acto bárbaro y cobarde traduce la urgencia de actuar de manera más rápida y nos recuerda también la necesidad de redoblar esfuerzos para preservar lo que ya conseguimos", expresó.

En ese contexto, pidió formalmente el despliegue de 5,500 miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y la renovación de su mandato.

También reclamó que la fuerza disponga de los recursos financieros, logísticos, materiales y operacionales necesarios para desarrollar su misión en coordinación con las fuerzas nacionales haitianas.

Apoyo para las elecciones

Forbin afirmó que el restablecimiento de la seguridad debe permitir que los haitianos puedan acudir nuevamente a las urnas.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno ofrecerá apoyo al Consejo Electoral Provisional para que pueda cumplir con su responsabilidad de organizar los comicios.

La canciller pidió a la OEA y a los socios del sistema interamericano brindar un "apoyo decisivo para el éxito de sus elecciones", mediante asistencia técnica, financiera, logística y de seguridad acorde con la magnitud del desafío.

La funcionaria advirtió que la crisis haitiana es multidimensional y que sus efectos trascienden la seguridad y la estabilidad de Haití, al representar también un desafío para toda la región.

Ante esta situación, sostuvo que ningún Estado puede actuar de manera aislada.

"Les pedimos que continúen con este trabajo, sobre todo en la lucha contra las redes criminales transnacionales y acompañando esfuerzos desplegados por las autoridades haitianas. La estabilidad de Haití contribuye a la estabilidad de toda la región", afirmó.

Resultados de la misión de la OEA

La ministra agradeció la visita oficial de la OEA a Haití y destacó varios resultados que, según dijo, se derivaron de la misión y de la cooperación internacional.

Entre ellos mencionó el acceso de Haití al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), un acuerdo con el Gobierno de Japón para reforzar la identificación civil mediante la emisión de 350,000 tarjetas biométricas y un nuevo acuerdo con Viva Río dirigido a jóvenes y mujeres afectados por la violencia.

También resaltó iniciativas anunciadas para promover la inversión y la creación de empleos en el país.

Caricom pide acelerar apoyo internacional a Haití

En tanto, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, pidió acelerar el respaldo internacional necesario para fortalecer sus operaciones contra la inseguridad.

Durante su intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Barnett señaló que el compromiso de los socios internacionales para aportar personal, financiamiento y apoyo logístico a la fuerza no se ha cumplido de manera suficiente.

Consideró necesario concretar ese respaldo con rapidez para fortalecer los esfuerzos dirigidos a contener la violencia de las pandillas y crear un ambiente favorable para las próximas elecciones en Haití.

La funcionaria sostuvo que la cooperación entre Caricom, la OEA y otros socios internacionales debe mantenerse durante los próximos meses para contribuir a la recuperación de la estabilidad y la gobernanza democrática en Haití.

Asimismo, llamó a planificar inversiones para el desarrollo económico y la creación de empleos, al advertir que la violencia y la inestabilidad siguen afectando la capacidad de los haitianos para trabajar, educar a sus hijos, acceder a servicios médicos y movilizarse libremente.

Barnett afirmó que el objetivo debe ser apoyar al pueblo haitiano en la búsqueda de soluciones a la crisis de seguridad y gobernanza, al tiempo que se crean las condiciones para avanzar hacia una planificación de largo plazo, con inversión, empleos y acceso a servicios básicos.

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