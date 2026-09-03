OEA advierte que Haití enfrenta una crisis de seguridad aguda y pide estados miembros acelerar aportes

Miles de personas han tenido que abandonar sus casas en Haití debido a las bandas, que ponen en jaque a las autoridades. ( EFE/ JONET ST ÉLOIS )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, informó este jueves que Haití sigue enfrentando una crisis de seguridad aguda e hizo un llamado a los estados miembros y a los socios internacionales que han comprometido personal, equipos y recursos financieros a que aceleren sus contribuciones.

Durante una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde rindió un informe sobre la visita oficial que realizó a Haití del 16 al 19 de agosto de 2026, Ramdin manifestó que al final de la misión hay una conclusión muy clara, y es que "la seguridad y las elecciones son las dos prioridades más inmediatas".

Una crisis que se agrava

Manifestó que la OEA mantiene un diálogo continuo con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, revisando los avances y los desafíos que persisten. "El Gobierno de Haití exige apoyo nacional e internacional para poder cumplir con el objetivo de restaurar un gobierno electo democráticamente, a través de un proceso electoral con credibilidad, lo que exige que todos los actores actúen en comunidad, apoyando a las autoridades y que saquen al país de la crisis", externó.

Tras su visita, el secretario general de la OEA sostuvo que el país continúa enfrentando una crisis aguda de seguridad, bajo el control de las pandillas y bandas armadas de más del 80 % del territorio de Puerto Príncipe y su expansión a otras partes, socavando la autoridad estatal y la seguridad pública. Así como el aumento notable de secuestros y otros crímenes violentos, de acuerdo con informaciones de la Policía de Haití.

"La brutalidad del ataque en Kenskoff nos recuerda la gravedad de la crisis, las consecuencias humanitarias con millares de muertes debidas a las actividades estas bandas", consideró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-65041-pm-3a2ef860.jpeg El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante su intervención en la reunión ordinaria este jueves 9 de septiembre del 2026. (CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE LA OEA)

Recordó que 1.5 millones de personas están desplazadas, 6.4 millones precisan de asistencia humanitaria y más de 5.8 millones enfrentarán inseguridad alimentaria aguda en 2026.

Objetivos inmediatos para reforzar la seguridad

Ante este panorama, aseguró que una fuerza de presión contra las bandas es esencial para restablecer servicios públicos, seguridad y crear las condiciones para que el proceso electoral pueda realizarse.

Resumió los objetivos inmediatos en cuanto a seguridad en cuatro pilares: reducir el control territorial de estas bandas, asegurar la ruta al aeropuerto internacional, acceso sostenido al puerto y aeropuerto y restaurar el acceso con seguridad al sur y norte del país, áreas que han sido atacadas por las bandas armadas.

"Nuestros diálogos nos convencen de que es necesario ofrecer apoyo logístico, financiero y capacidades operacionales para conseguir resultados con tropas y persona", aseguró, al tiempo que pidió a los estados miembros y los socios internacionales que "aceleren sus compromisos".

Acciones

Adelantó que están evaluando cooperar con el Colegio Interamericano de Defensa (CID) y la junta en Haití en áreas donde puedan complementar el trabajo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés) y ejecutar.

Precisó que un punto clave es la renovación del mandato de la GSF, aspecto que va a ser discutido en el Consejo Ciudadano de la ONU en octubre.

Indicó que durante su visita a Haití conversó con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional y subrayó la necesidad de apoyar la reconstrucción de la arquitectura de seguridad de Haití.

Aclaró que la GSF es para imperativos urgentes, enfrentar bandas, pandillas y la autoridad del Estado que ahora está en su control, por lo que es necesario trabajar para fortalecer a largo plazo las instituciones que asumirán en última instancia la responsabilidad por la seguridad interna.

En este sentido, indicó que la reconstrucción de Haití debe colocar a la policía en el centro de los esfuerzos, creando condiciones para que haya un servicio policial profesional y un sistema de justicia efectivo para que las instituciones puedan apoyar la ganancia de seguridad y asumir la responsabilidad una vez que la misión de la fuerza concluya.