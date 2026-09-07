Policía haitiana entra en bastiones de bandas en Artibonito y derriba 11 barricadas

Imagen de archivo de la incursión de las autoridades en una zona de Puerto Príncipe para repeler a una banda. ( EFE )

La Policía Nacional de Haití (PNH) publicó en su cuenta en X que el domingo desplegó una operación en el departamento de Artibonito para penetrar en territorios ocupados por grupos armados y desmantelar estructuras utilizadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad.

La intervención, desarrollada junto con una Task Force, se concentró particularmente en Saint-Marc y tuvo como objetivo recuperar zonas donde operan las bandas Savien, Gran Grif y Kokorat San Ras, según informó la institución policial.

Durante el operativo, los agentes derribaron cerca de 11 barricadas de hormigón que, de acuerdo con la PNH, habían sido construidas por los grupos criminales para bloquear las vías y dificultar la entrada de la Policía a sus bastiones.

Las fuerzas de seguridad también encontraron varios agujeros excavados debajo de la carretera de Dupilray, en dirección a Des Ordes, que fueron rellenados por los agentes para restablecer el tránsito por la zona.

Las imágenes divulgadas por la Policía muestran el empleo de maquinaria pesada durante las labores de eliminación de los obstáculos, así como vías afectadas por las estructuras levantadas por los grupos armados.

La operación forma parte de los esfuerzos de las autoridades haitianas por recuperar territorios que permanecen bajo control o influencia de organizaciones criminales, cuya expansión ha convertido varias carreteras y comunidades en zonas de difícil acceso para las fuerzas del orden.

Artibonito en el foco de expansión

Artibonito se ha convertido en uno de los principales focos de la expansión de las bandas fuera del área metropolitana de Puerto Príncipe. Gran Grif, con presencia especialmente en el área de Savien, figura entre los grupos armados que han ejercido control territorial en este departamento.

La PNH afirmó que continuará movilizando los recursos disponibles para combatir a las bandas, recuperar los territorios ocupados y restablecer condiciones de seguridad que permitan a la población desplazarse con normalidad.

La información fue difundida el domingo 6 de septiembre por la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional de Haití (DIKOP).