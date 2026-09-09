EE. UU. capacita a haitianos para combatir la violencia de las pandillas

En mayo de este año ya se calculaban en más de 80 los choques entre pandillas, con nuevos desplazamientos de la población. ( EFE/ JONET ST ÉLOIS )

Estados Unidos concluyó un programa de tres semanas en el que 10 haitianos recibieron capacitación e intercambiaron experiencias sobre el combate a la violencia de las pandillas, en momentos en que la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para la estabilización de Haití.

La información fue ofrecida este miércoles por la Embajada de Estados Unidos en Haití a través de su cuenta en X, donde informó que los diez participantes regresaron al país después de completar el programa y mantener encuentros con profesionales de las fuerzas del orden, investigadores y otros especialistas.

El grupo viajó a Washington D. C., Nueva York, Arizona y California, donde conoció experiencias relacionadas con los problemas que enfrentan las comunidades por la actuación de las pandillas, el tráfico ilícito y el crimen transnacional.

La capacitación se realizó como parte del International Visitor Leadership Program (IVLP), el principal programa de intercambio profesional del Departamento de Estado de Estados Unidos, que desarrolla visitas de corta duración dirigidas a líderes actuales y emergentes de distintos países.

Lecciones para Haití

Al finalizar el recorrido, los participantes sostuvieron una sesión de evaluación con Andrea J. Heiland, subdirectora de INL, en la que analizaron las experiencias acumuladas durante las tres semanas y las lecciones que esperan trasladar a Haití.

De acuerdo con la Embajada, los participantes compartieron los aspectos que más llamaron su atención y conversaron sobre cómo aprovechar lo aprendido para encontrar soluciones prácticas que puedan funcionar en sus propias comunidades.

"Esperamos ver cómo convierten estas experiencias en acción", señaló la representación estadounidense al valorar el compromiso mostrado por el grupo durante el programa.

La Embajada no identificó en la publicación a los diez participantes haitianos, ni precisó las instituciones, organizaciones o sectores a los que pertenecen.

Pandillas en el centro

La capacitación adquiere especial relevancia por el escenario de seguridad que atraviesa Haití, donde la violencia de las organizaciones armadas se mantiene como uno de los mayores obstáculos para recuperar el control territorial, restablecer el funcionamiento de las instituciones y avanzar hacia la celebración de elecciones.

El componente dedicado al tráfico y al crimen transnacional también sitúa el problema de las pandillas más allá de la violencia dentro de Haití, al incorporar el análisis de las redes criminales y las respuestas de las fuerzas de seguridad.

El programa se suma a las iniciativas estadounidenses dirigidas a fortalecer capacidades para enfrentar la inseguridad haitiana. En este caso, Washington apuesta por que las experiencias conocidas por los diez participantes puedan ser adaptadas a las condiciones particulares de las comunidades de Haití.