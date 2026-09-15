OEA multiplica en Haití capacitación para prevenir terrorismo en cargas

La alta incidencia de las bandas armadas impone mayores controles en las cargas que llegan a Haití por diversas vías. En la imangen, un panorama común en el país. ( EFE/ JONET ST ÉLOIS )

Cuatro funcionarios haitianos que la semana pasada recibieron formación especializada comenzaron este martes en Bahamas una nueva etapa del programa: ahora son ellos quienes imparten la capacitación a otros diez participantes de Haití sobre inspección de carga y contenedores intermodales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó en su cuenta en X que los cuatro funcionarios fueron preparados previamente como instructores y que esta semana tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos adquiridos a un nuevo grupo de profesionales haitianos. El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) es el organismo de la OEA encargado de fomentar la cooperación para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en las Américas.

La iniciativa aplica un modelo de "formación de formadores", con el que se procura que las capacidades desarrolladas mediante la cooperación internacional permanezcan dentro de las instituciones haitianas y puedan reproducirse sin depender permanentemente de instructores externos.

De alumnos a formadores

"La semana pasada eran participantes. Esta semana, ellos dictan la capacitación", destacó la OEA al anunciar el inicio de la segunda fase del entrenamiento.

Durante esta semana, los cuatro nuevos instructores podrán aplicar en condiciones prácticas las técnicas y metodologías aprendidas, mientras capacitan a los diez funcionarios que se incorporan al programa.

El esquema busca crear un efecto multiplicador: quienes reciben una formación especializada adquieren posteriormente capacidad para preparar a otros funcionarios y ampliar progresivamente el número de profesionales entrenados en Haití.

Seguridad de las cargas

La capacitación se concentra en la inspección de carga y de contenedores utilizados en distintos medios de transporte, un área relacionada con el control fronterizo y la lucha contra el tráfico ilícito.

El programa de Seguridad de Carga y Contenedores de la OEA está orientado precisamente a fortalecer los mecanismos de seguridad de las mercancías y sus medios de transporte, incluidos los procedimientos aduaneros, el control, la inspección y la interdicción de cargas que atraviesan fronteras.

La formación en Bahamas forma parte del proyecto "Securing Marine and Land-Based Trade and Commercial Cargo in Latin America and the Caribbean", ejecutado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA.

Un proyecto regional

Documentos de la OEA indican que el proyecto busca fortalecer las capacidades nacionales y regionales para garantizar la seguridad de la carga lícita que cruza las fronteras marítimas y terrestres de América Latina y el Caribe. Entre sus acciones figuran evaluaciones técnicas, capacitación de funcionarios de aduanas y seguridad fronteriza, actualización de programas nacionales de formación y promoción del intercambio de información y la cooperación.

El programa comenzó en marzo de 2024 y cuenta con financiamiento canadiense. La hoja de ruta de la OEA para Haití registra una asignación de 4 millones de dólares canadienses para el proyecto y señala entre sus antecedentes una evaluación técnica con funcionarios fronterizos haitianos.

La actividad que se desarrolla esta semana cuenta además con la colaboración del Gobierno de Bahamas y el respaldo financiero del Gobierno de Canadá, según la información divulgada por la OEA.