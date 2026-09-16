Haití investigará calidad de combustibles tras denuncias sobre daños a vehículos

Un camión de combustible dominicano circulando por la zona fronteriza. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El Ministerio de Comercio e Industria de Haití (MCI) anunció que realizará verificaciones sobre la calidad de productos petroleros comercializados en el país, luego de que surgieran denuncias de que combustible presuntamente defectuoso estaría provocando daños en vehículos.

En un aviso público fechado el 15 de septiembre de 2026, la institución confirmó que ha tomado conocimiento de las informaciones y preocupaciones difundidas sobre la calidad de determinados productos derivados del petróleo destinados al mercado haitiano.

Sin embargo, el organismo pidió no adelantar conclusiones.

"En esta etapa, no puede extraerse ninguna conclusión definitiva sobre la conformidad o no conformidad del cargamento en cuestión", indicó el MCI, al señalar que todavía no se han realizado los análisis técnicos y científicos necesarios.

El ministerio llamó a los consumidores a actuar con prudencia y mantener la calma mientras se realizan las verificaciones.

Las denuncias

La reacción oficial se produce después de que representantes del sector transporte haitiano denunciaran públicamente la supuesta comercialización de combustible de mala calidad.

Le Nouvelliste informó el 15 de septiembre que Pétrus Lerice, administrador de la plataforma Sector del Transporte Terrestre Haitiano (STTH), alertó sobre la venta de lo que calificó como "mal combustible", al que atribuyó daños en motores de vehículos.

Lerice también cuestionó la respuesta de las autoridades y pidió al Consejo Consultivo Petrolero pronunciarse sobre la situación.

Hasta el momento, esas denuncias no han sido confirmadas mediante pruebas de laboratorio.

El comunicado del Ministerio tampoco identifica la empresa importadora, el distribuidor, el tipo específico de combustible ni el origen del cargamento sometido a cuestionamientos.

Ordenan verificaciones

El MCI informó que realizará los controles correspondientes dentro de sus competencias y que, cuando sean necesarios estudios especializados, solicitará la asistencia de instituciones autorizadas para efectuar los análisis.

También recordó a importadores y distribuidores que tienen la obligación de comercializar productos ajustados a las normas vigentes y garantizar su trazabilidad.

La trazabilidad permitiría establecer el origen del combustible, su importador, los procesos de almacenamiento y distribución y los establecimientos a los que fue enviado.

El ministerio advirtió que cualquier incumplimiento que sea comprobado podrá ser sancionado conforme al artículo 16 del decreto del 11 de marzo de 2020 sobre seguridad de bienes y servicios, transparencia de las transacciones económicas y protección de los consumidores.

El organismo no precisó cuándo estarán disponibles los resultados de las pruebas ni si el combustible cuestionado será retirado preventivamente del mercado.

Antecedentes de controles

El Ministerio de Comercio haitiano ha intervenido anteriormente ante problemas relacionados con la distribución de combustibles. En noviembre de 2025 informó que enviaría inspectores a estaciones de servicio después de detectar prácticas irregulares, aunque en esa ocasión el problema estaba relacionado con disponibilidad, precios y condiciones de venta y no con la calidad del producto.

La controversia actual es distinta porque las denuncias cuestionan directamente las características del combustible que estaría llegando a los consumidores.

El MCI indicó que permanecerá atento y que adoptará las medidas necesarias para prevenir riesgos y proteger a los consumidores haitianos.

La determinación sobre si existe combustible fuera de las especificaciones dependerá ahora de los resultados de los análisis técnicos anunciados por las autoridades.