Pandillas dejan varios muertos en nuevo ataque en el centro de Haití

Imagen de archivo que ilustra la violencia en Haití y su capital Puerto Principe. ( EFE )

Miembros de las pandillas Gran Grif y Kokorat San Ras lanzaron un nuevo ataque contra una localidad del departamento haitiano de Artibonite, que dejó varios muertos y heridos entre la población, en momentos en que los grupos armados amplían sus operaciones fuera del área metropolitana de Puerto Príncipe.

La incursión ocurrió durante la mañana del martes 15 de septiembre en Mamon, perteneciente a la comuna de Saint-Michel-de-l'Attalaye, informó el periódico haitiano Le Nouvelliste, citando una fuente local. El medio no precisó el número de víctimas.

Otro medio haitiano, Lentille Info, reportó que el ataque comenzó temprano y señaló que las víctimas mortales pertenecían a la población civil. También informó de varios heridos y aseguró que los hombres armados permanecían en la zona hasta el mediodía.

Presión sobre Artibonite

La nueva ofensiva ocurre en una región en la que las fuerzas de seguridad haitianas han intentado recuperar posiciones ocupadas por las organizaciones criminales.

El pasado 6 de septiembre, la Policía Nacional de Haití (PNH), con apoyo de la Task Force, realizó una operación en Jean-Denis, también en Artibonite, dirigida específicamente contra Gran Grif y Kokorat San Ras.

Durante aquella intervención, las fuerzas de seguridad destruyeron cerca de 11 barreras de hormigón que impedían el acceso a zonas utilizadas como bastiones por los grupos criminales. La Policía indicó que el objetivo era desmantelar las estructuras armadas y recuperar el control territorial.

El ataque de Mamon, ocurrido poco más de una semana después de esa operación, muestra las dificultades que enfrentan las autoridades para contener a las organizaciones armadas en Artibonite.

Seguridad y elecciones

La nueva incursión se produce además mientras Haití intenta avanzar hacia las elecciones previstas para finales de año y aumenta la preocupación internacional por las condiciones de seguridad necesarias para organizar los comicios.

Le Nouvelliste ha informado en los últimos días sobre las dudas expresadas tanto por la OEA como por el Grupo de Personas Eminentes de la Caricom acerca del proceso electoral. El periódico haitiano señala también problemas relacionados con el registro de electores y la preparación de los comicios.

Hasta la publicación de las primeras informaciones sobre el ataque en Saint-Michel-de-l'Attalaye, no se había divulgado un balance oficial definitivo de muertos y heridos ni detalles sobre una eventual intervención de las fuerzas de seguridad.