Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por datos sobre bandas haitianas Viv Ansanm y Gran Grif

Prophane Victor, fundador de Gran Grif, una de las pandillas haitianas declaradas como terroristas por Estados Unidos el 2/05/2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Embajada de los Estados Unidos en Haití ofrece recompensas de hasta 3 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes ofrezcan información sobre las actividades financieras de las bandas Viv Ansanm y Gran Grif.

Viv Ansanm es una coalición criminal y Gran Grif una pandilla, ambas de Haití, declaradas el 2 de mayo de 2025 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como organizaciones terroristas.

A través de una publicación en X, la Embajada Americana en Haití indicó que quien tenga información sobre las actividades financieras de las dos organizaciones criminales podría ser elegible para la reubicación y para una recompensa de hasta 3 millones de dólares.

"Envíe su alerta de forma confidencial hoy mismo. WhatsApp/Signal/Telegram: +1202-702-7843", precisa la comunicación.

La publicación está acompañada de tres imágenes explicativas, en las cuales la embajada sostuvo que Viv Ansanm y Gran Grif utilizan la violencia y el terror para mantener a sus miembros y financiar "sus brutales operaciones".

Asimismo, explicó que las entidades obtienen recursos económicos mediante actividades criminales, entre las que mencionó: extorsión, secuestros para exigir rescate, tráfico de armas y drogas, robo de vehículos y robo de cosechas y ganado.

"Ayúdenos a cortar sus fuentes de financiamiento. Si tiene información sobre las actividades y redes financieras de estos grupos, envíe su información de manera confidencial. Podría ser elegible para una reubicación y una recompensa", indica una de las imágenes escrita en creole.

Rekonpans jiska 3 milyon dola ak posibilite pou relokalizasyon pou enfomasyon sou aktivite finansye Viv Ansanm & Gran Grif. Whatsapp/Signal/Telegram: +1 202-702-7843.

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Vous pourriez être éligible à la relocalisation et à une récompense pouvant atteindre 3.000.000 de dollars.... pic.twitter.com/JCo9L2O1I5 — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) September 15, 2026

Último ataque

Miembros de las pandillas Gran Grif y Kokorat San Ras atacaron la localidad de Mamon en Artibonite, Haití, causando muertos y heridos entre civiles.

El ataque ocurrió el 15 de septiembre, poco después de una operación policial el 6 de septiembre en Jean-Denis para recuperar el control territorial.

Las fuerzas de seguridad destruyeron barreras usadas por los grupos armados, pero enfrentan dificultades para contenerlos.

La violencia se da en un contexto de preocupación por la seguridad de las elecciones previstas para fin de año, con dudas expresadas por la OEA y la Caricom sobre el proceso electoral y el registro de electores.

Crisis de seguridad

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, realizó una visita oficial a Haití del 16 al 19 de agosto. Tras esa misión, el diplomático sostuvo que el país continúa enfrentando una crisis aguda de seguridad, bajo el control de las pandillas y bandas armadas de más del 80 % del territorio de Puerto Príncipe y su expansión a otras partes, socavando la autoridad estatal y la seguridad pública.

Ramdin indicó además que hay un aumento notable de secuestros y otros crímenes violentos, de acuerdo con informaciones de la Policía de Haití.

Durante una reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, recordó que 1.5 millones de personas están desplazadas, 6.4 millones precisan de asistencia humanitaria y más de 5.8 millones enfrentarán inseguridad alimentaria aguda en 2026, a causa de esta crisis.