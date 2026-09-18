Policía haitiana afirma que recupera terreno a las pandillas tras masacres en Kenscoff

El alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, informó este viernes que policías, con apoyo de habitantes de la zona, alcanzaron varios territorios que estaban en manos de las pandillas. ( ARCHIVO/EFE )

La Policía Nacional de Haití (PNH) habría recuperado varios espacios de Kenscoff que permanecían bajo control de grupos armados, en momentos en que las autoridades anuncian una nueva fase de operaciones para retomar territorios, pero medios haitianos cuestionan el alcance de esos avances ante la persistencia de la violencia.

El alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, informó este viernes que policías, con apoyo de habitantes de la zona, alcanzaron varios territorios que estaban en manos de las pandillas, aunque evitó identificar los lugares recuperados mientras continúan las operaciones, según Le Nouvelliste.

Las acciones fueron ejecutadas entre el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre. Jean aseguró en el programa Panel Magik, de Magik9, que existe coordinación entre las autoridades locales, el responsable de la comisaría y la población.

Sin embargo, todavía se desconoce el resultado de la ofensiva. El alcalde reconoció que no dispone de un balance de muertos, heridos o detenidos durante las operaciones y dejó en manos de la PNH la divulgación de los resultados una vez concluyan las acciones.

Dudas sobre el alcance

La versión oficial ha sido cuestionada por Radio Télé Métronome, que sostiene que todavía no se ha producido una operación de envergadura contra las pandillas después de las masacres de Kenscoff.

El medio haitiano señaló este viernes que, mientras las poblaciones de Kenscoff y Gressier denuncian la permanencia de grupos armados acusados de asesinatos, violaciones y masacres, el Gobierno asegura que se han producido avances en las operaciones para recuperar esos territorios.

Métronome fundamenta su información en un comunicado de la Primatura que da cuenta de una reunión especial del Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN), celebrada el jueves en la sede de la Dirección General de la PNH, en Tabarre, y encabezada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

La emisora cuestionó editorialmente que el Gobierno destaque los avances cuando la violencia continúa en esas zonas. Su editorialista Jean Corvington planteó interrogantes sobre cuáles son las operaciones concretas a las que se refiere Fils-Aimé y criticó que, a su juicio, las autoridades privilegien la comunicación sobre las acciones contra las pandillas.

Las masacres de Kenscoff

La controversia ocurre después de que Kenscoff fuera escenario de uno de los episodios más sangrientos de la reciente ofensiva de las pandillas haitianas.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) sitúa en más de 160 las personas asesinadas durante las masacres registradas en julio y agosto.

Informaciones posteriores difundidas por medios haitianos han colocado el balance en al menos 164 muertos, además de más de 70 secuestrados y decenas de desaparecidos.