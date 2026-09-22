Haití mantiene las elecciones para diciembre, pero el calendario enfrenta fuertes obstáculos

La violencia en Haití sigue siendo un desafío para las elecciones, aunque las autoridades mantienen la fecha. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

El proceso electoral de Haití entró esta semana en una fase decisiva. El Consejo Electoral Provisional (CEP) mantiene oficialmente el 13 de diciembre de 2026 para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, pese a los problemas de seguridad, el lento registro de electores y las dificultades planteadas por partidos políticos para cumplir los requisitos de inscripción.

Una eventual segunda vuelta presidencial y legislativa está programada para el 21 de febrero de 2027, junto con las elecciones de las colectividades territoriales.

En el balance publicado por el propio CEP el 21 de septiembre se informó que tiene 1,285 centros de inscripción y votación (CIV) operativos en el país y que algunos departamentos superan el 95 % de centros funcionando.

Sin embargo, la situación es muy desigual: mientras Grand'Anse dispone de 117 centros, Sud-Est de 132, Sud de 168, Nippes de 105 y Nord-Est de 104, el estratégico departamento del Oeste cuenta con 148 centros, en una zona donde la violencia de las pandillas condiciona la movilidad y el funcionamiento de las instituciones.

Otro dato relevante del nuevo balance muestra que la carrera presidencial todavía está en una etapa inicial. Hasta el 21 de septiembre, la plataforma del CEP registraba siete candidaturas a la Presidencia, 162 al Senado y 419 a la Cámara de Diputados. Estas cifras todavía no representan candidaturas definitivamente aceptadas. El registro y depósito de documentos continúa hasta el 9 de octubre, después de que el organismo concediera un plazo adicional solicitado por las organizaciones políticas.

El propio CEP reconoce que las reglas electorales siguen bajo discusión. En su comunicación del 16 de septiembre informó que mantiene conversaciones con los partidos y el Gobierno para una posible modificación del decreto electoral vigente. El proceso deberá pasar además por las impugnaciones y recursos correspondientes antes de quedar definida la lista de candidatos autorizados.

Una maquinaria electoral en construcción

El organismo electoral asegura, entretanto, que está desplegando la estructura necesaria para celebrar los comicios. Hasta el último balance había reclutado y formado 2,853 agentes del Registro Electoral y 4,643 agentes de seguridad electoral. Además, más de 1,000 comisarios de derecho electoral y jueces electorales recibieron capacitación sobre los litigios que puedan producirse durante el proceso.

Pero los avances administrativos contrastan con las dudas sobre la posibilidad material de celebrar elecciones nacionales en menos de tres meses. Una misión del Grupo de Personalidades Eminentes de CARICOM, que estuvo en Haití del 2 al 9 de septiembre, constató preocupaciones por el ritmo del registro de votantes, la insuficiencia de centros de inscripción y, especialmente, la existencia de territorios que permanecen fuera del control del Estado. Algunos partidos plantearon incluso que las dificultades para cumplir los requisitos podrían obligar a aplazar la fecha del 13 de diciembre.

La seguridad constituye el mayor condicionante. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló recientemente ante el Consejo Permanente que las pandillas controlan entre 80 % y 90 % de Puerto Príncipe y sostuvo que seguridad y elecciones son dos prioridades inseparables. La organización reconoció los avances del CEP y de la Oficina Nacional de Identificación, pero advirtió que los preparativos para diciembre deben acelerarse.

También existe un problema de documentación. Según la OEA, Haití enfrenta un déficit aproximado de un millón de tarjetas de identificación. La organización y Japón acordaron aportar US$3 millones para financiar 350,000 tarjetas biométricas y ampliar los servicios móviles de registro, pero Ramdin pidió contribuciones adicionales para aumentar la participación y la legitimidad del proceso.

La fecha sigue en pie, pero no está garantizada

Por ahora, por tanto, el 13 de diciembre continúa siendo la fecha oficial, no una elección formalmente pospuesta. Sin embargo, el propio calendario del CEP establece una condición fundamental: su cumplimiento depende de que exista un "clima de seguridad aceptable" y de que estén disponibles los recursos financieros necesarios.

Esa condición adquiere especial relevancia ante la expansión de las pandillas y las dificultades para garantizar que los ciudadanos puedan registrarse, hacer campaña, desplazarse y votar en todo el territorio. CARICOM subrayó después de su misión que todos los sectores consultados consideraron indispensable establecer condiciones de seguridad que permitan precisamente esas cuatro actividades.

El dato periodístico más fuerte ahora es este: mientras aumentan las dudas sobre la viabilidad del calendario, el CEP acaba de responder mostrando que la maquinaria electoral continúa funcionando: 1,285 centros operativos, siete aspirantes presidenciales registrados hasta ahora y más de 7,400 agentes electorales y de seguridad reclutados y formados.

La combinación de inseguridad, registro insuficiente de votantes, cambios todavía discutidos en las reglas electorales y prórrogas para presentar candidaturas mantiene abierta la interrogante sobre si Haití podrá celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones presidenciales desde 2016.