Los nueve aspirantes inscritos para las elecciones presidenciales de Haití

Los candidatos presidenciales de Haití, desde arriba izquierda a derecha, Jocelerme Privert, expresidente provisional; Claude Joseph, ex primer ministro; Gary Bodeau, expresidente de la Cámara de Diputados; Ricardo Jean-Pierre, por el Parti Nationaliste Haïtien; Wilson Jeudy, por Vision-Action-Réalisation; Wilner Joseph, por Viktwa; Maxo Joseph, por Réveil des Citoyens Haïtiens; Munir Joseph Mourra, por Mobilisation pour le Progrès d´Haïti y Gandhy Dorfeuille, por Ansanm Nou Fò. ( COLLAGE REALIZADO POR DIARIO LIBRE )

Al menos nueve aspirantes aparecen inscritos hasta ahora en la plataforma del Consejo Electoral Provisional (CEP) para competir por la Presidencia de Haití, aunque ninguno puede considerarse todavía candidato definitivamente aprobado.

Entre ellos sobresale Claude Joseph, ex primer ministro y excanciller que durante los últimos años ha mantenido una de las posiciones más confrontativas de la política haitiana frente a la República Dominicana.

La relación obtenida por el periódico haitiano Le Nouvelliste y publicada el 23 de septiembre incluye a Claude Joseph, por Les Engagés pour le Développement (EDE); Ricardo Jean-Pierre, por el Parti Nationaliste Haïtien; Gary Bodeau, por la plataforma Rekonsilye; Wilson Jeudy, por Vision-Action-Réalisation.

Mientras, Wilner Joseph, por Viktwa; Jocelerme Privert, por Ayiti Transfòme; Maxo Joseph, por Réveil des Citoyens Haïtiens; Munir Joseph Mourra, por Mobilisation pour le Progrès d´Haïti, y Gandhy Dorfeuille, por Ansanm Nou Fò.

Sin embargo, hablar de candidatos "confirmados" requiere una precisión.

El propio CEP ha extendido hasta el 9 de octubre el plazo para completar la inscripción en línea y el depósito de documentos, por lo que la nómina puede aumentar o modificarse. El organismo electoral debe examinar posteriormente los expedientes y decidir cuáles cumplen los requisitos para participar.

Claude Joseph y la República Dominicana

De los nueve nombres conocidos, Claude Joseph es el aspirante con el historial reciente más claramente documentado de confrontación pública con la República Dominicana. Más que atribuirle genéricamente la etiqueta de "antidominicano", sus declaraciones permiten establecer que ha convertido las políticas dominicanas hacia Haití y los migrantes haitianos en uno de sus temas políticos recurrentes.

Joseph, quien fue canciller y primer ministro interino durante la administración de Jovenel Moïse, ha acusado en distintas ocasiones al Gobierno dominicano de promover políticas que considera discriminatorias contra los haitianos.

En 2022, después de que el Gobierno de Luis Abinader le prohibiera la entrada a territorio dominicano, declaró que recibía la medida como un "honor" y sostuvo que había sido sancionado por combatir lo que calificó de "antihaitianismo" en República Dominicana.

También acusó a dirigentes dominicanos de pretender convertir a Haití en el "basurero" de su vecino.

Esa línea discursiva no quedó circunscrita a aquel episodio. Diario Libre, al informar el 17 de septiembre sobre su selección como candidato de EDE, destacó precisamente sus reiterados pronunciamientos contra las políticas dominicanas hacia Haití y la confrontación que ha mantenido con la administración de Abinader.

Por ello, entre los aspirantes registrados hasta el momento, Joseph es el caso en el que existe evidencia pública más consistente de un discurso político sostenido de confrontación con República Dominicana.

En los otros ocho candidatos de la lista preliminar no aparece, en las fuentes revisadas para esta nota, un historial reciente comparable de declaraciones sistemáticas contra el país vecino.

Privert vuelve a la carrera

Otro de los nombres de mayor peso político es Jocelerme Privert, quien ejerció como presidente provisional de Haití en 2016 y ahora figura como aspirante de Ayiti Transfòme. Su trayectoria incluye también haber sido senador, ministro del Interior y director general de Impuestos. En julio pasado participó en actividades públicas vinculadas con la modernización del sistema fiscal haitiano.

A diferencia de Joseph, las fuentes consultadas no muestran que Privert haya convertido actualmente la confrontación con República Dominicana en un eje de su campaña. Lo mismo ocurre, hasta ahora, con Ricardo Jean-Pierre, Wilson Jeudy, Wilner Joseph, Maxo Joseph, Munir Joseph Mourra y Gandhy Dorfeuille.

Bodeau y las sanciones

La presencia de Gary Bodeau, expresidente de la Cámara de Diputados, introduce otro elemento en la carrera. Su candidatura fue respaldada por la plataforma Rekonsilye, aunque su selección provocó divisiones internas. Bodeau está sujeto a sanciones de Estados Unidos y Canadá relacionadas con acusaciones de corrupción y, en el caso canadiense, con señalamientos sobre vínculos con actividades de grupos armados. Él ha rechazado esas acusaciones.

El decreto electoral haitiano añade un elemento importante: para aspirar a la Presidencia, una persona no puede estar sometida a sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa disposición no equivale automáticamente a excluir a quienes estén sancionados únicamente por gobiernos extranjeros, por lo que la decisión sobre la admisibilidad de cada expediente corresponde al CEP.

Una lista todavía abierta

El escenario, por tanto, continúa en movimiento. Le Nouvelliste subrayó que los nueve nombres conocidos constituyen una lista evolutiva y que corresponde al CEP determinar la validez de las candidaturas antes de autorizar su participación definitiva.

En cuanto a la relación con República Dominicana, la revisión de los aspirantes conocidos hasta el 25 de septiembre permite hacer una distinción: Claude Joseph es quien presenta el historial reciente más explícito y sostenido de confrontación política con Santo Domingo. Para los demás inscritos no hay, hasta ahora, evidencia comparable en las fuentes revisadas que permita atribuirles responsablemente una línea política similar.

El cuadro podría cambiar cuando concluya el registro, el CEP publique la lista definitiva y los candidatos desarrollen sus programas de campaña, especialmente en asuntos sensibles para ambos países como migración, comercio fronterizo, seguridad, deportaciones y relaciones diplomáticas.