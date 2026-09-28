Haití entre dos realidades: pide ayuda contra las pandillas y celebra dos victorias en el fútbol

Familias desplazadas por la violencia armada caminan en una zona de viviendas improvisadas cerca al aeropuerto internacional Toussaint Louverture. ( EFE )

Haití cerró el fin de semana con dos imágenes distintas de su realidad. Mientras su Gobierno reclamaba a la comunidad internacional acelerar el despliegue de los 5,500 policías y militares autorizados para combatir a las bandas armadas, la selección nacional de fútbol conseguía su segunda victoria consecutiva en la Liga de Naciones de la Concacaf fortaleciéndose como un bastión en la región.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, regresó a Puerto Príncipe el sábado 26 de septiembre después de participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Durante un encuentro con periodistas en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, Fils-Aimé informó que aprovechó su participación en Naciones Unidas para solicitar la renovación del mandato de la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG) y reclamar que se complete el despliegue de los efectivos previstos para la misión.

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La petición se refiere a una fuerza que, pese a haber sido autorizada hace casi un año, todavía no alcanza la cantidad de efectivos prevista.

Despliegue militar

La resolución 2793, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025, estableció un límite de 5,550 integrantes: 5,500 militares y policías y 50 civiles. Su objetivo es apoyar a la Policía Nacional de Haití en las operaciones contra las organizaciones armadas y contribuir a restablecer la seguridad.

El despliegue continúa retrasado. A principios de septiembre, el portavoz de la FRG, Igor Rugwiza, reconoció que la misión todavía se encontraba incorporando contingentes debido, entre otros factores, a dificultades logísticas. Informaciones publicadas este mes situaban en alrededor de 1,200 los miembros desplegados, muy por debajo del máximo autorizado.

El deporte como aliento de paz

Mientras el Gobierno haitiano trataba en Nueva York la crisis de seguridad, su selección de fútbol atravesaba un momento favorable en la Liga de Naciones.

El domingo 27 de septiembre, Haití venció 2-0 a Costa Rica en el estadio Sabina Park, en Kingston, Jamaica, y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Grupo A de la Liga A.

Jean-Ricner Bellegarde abrió el marcador a los nueve minutos. El segundo tanto llegó a los 39 minutos mediante un autogol del defensor costarricense Francisco Calvo, resultado que Haití mantuvo durante el resto del encuentro.

La victoria se produjo apenas dos días después de que la selección haitiana derrotara 3-2 a Trinidad y Tobago en el mismo escenario.

En ese encuentro, Haití llegó perdiendo 2-1 hasta los minutos finales, pero Garven Metusala empató en el 90+1 y Wilson Isidor marcó el gol del triunfo en el 90+8. Fabrice Picault había anotado el primer tanto haitiano en el minuto 23.

Los resultados colocaron a Haití con dos victorias en sus dos primeros compromisos de esta ventana de la Liga de Naciones.

La situación de seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades haitianas, especialmente ante el proceso político y electoral previsto para finales de 2026. El Gobierno considera que completar la FRG es una de las condiciones necesarias para recuperar territorios controlados por las bandas y garantizar mayor estabilidad.

En el fútbol, mientras tanto, Haití comenzó esta fase de la Liga de Naciones con seis puntos obtenidos frente a Trinidad y Tobago y Costa Rica, en dos partidos disputados fuera de su territorio.