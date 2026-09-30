El Salvador ampliará su participación en fuerza antipandillas de Haití; RD mantiene apoyo logístico

Fotografía de archivo del 03 de abril de 2025 que muestra integrantes de Brigadas de Autodefensa participando durante una protesta en la que exigen a las autoridades medidas para controlar el incremento de la violencia en Puerto Príncipe (Haití). ( FE/ MENTOR DAVID LORENS )

La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó a sus Fuerzas Armadas a continuar durante otros 12 meses en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) desplegada en Haití, mediante una nueva legislación que amplía el marco bajo el cual podrán participar sus militares.

La decisión coincide con la renovación por seis meses del mandato de la fuerza internacional por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ocurre mientras la misión intenta completar un despliegue que permanece muy por debajo de los 5,500 efectivos previstos.

La legislación aprobada el martes 29 de septiembre por 57 votos autoriza la participación salvadoreña durante 12 meses, con posibilidad de prórroga mientras continúe vigente la misión internacional en Haití.

El cambio más relevante frente a la participación anterior está en el alcance de la autorización.

Contribución

El decreto que regulaba la presencia salvadoreña desde 2024 establecía específicamente que sus aeronaves y personal serían utilizados para evacuaciones médicas del personal de la entonces Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).

La nueva legislación ya no limita expresamente la misión a esas evacuaciones. El texto señala que El Salvador comunicó al Gobierno de Estados Unidos que sus Fuerzas Armadas están en condiciones de contribuir con "ayuda militar y equipamiento de defensa" para respaldar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La autorización no significa, sin embargo, que se haya anunciado hasta ahora el envío inmediato de tropas adicionales ni especifica públicamente qué equipos, aeronaves o unidades militares serán incorporados a las operaciones contra las bandas haitianas.