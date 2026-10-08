La banda 400 Mawozo utilizó municiones del Ejército y la Policía dominicana

Imagen de archivo de los destrozos causados por las pandillas en Haití. ( EFE )

El Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití documentó que municiones recuperadas de la banda haitiana 400 Mawozo procedían del Ejército de República Dominicana y que otras presentaban características compatibles con municiones desviadas de las existencias de la Policía Nacional dominicana.

El hallazgo consta en el informe provisional S/2026/241, presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 27 de marzo de 2026, en el que el Panel detalla los resultados del análisis de municiones recuperadas de la organización criminal durante 2025.

De acuerdo con el documento, los investigadores analizaron una muestra de 89 cartuchos calibre 5.56 milímetros vinculados a 400 Mawozo.

De estos, 25 estaban marcados con las siglas "ERD", correspondientes al Ejército de República Dominicana, mientras que otros 16 presentaban marcas compatibles con municiones desviadas de la Policía dominicana.

El informe señala textualmente que "25 llevaban la marca ´ERD´ (Ejército de la República Dominicana) y habían sido fabricadas en 2022". Sobre los otros 16 cartuchos, indica que presentaban marcas compatibles con las municiones policiales cuyo desvío había sido investigado previamente por el Panel.

En total, 41 de los 89 cartuchos examinados presentaron uno de esos dos vínculos con República Dominicana.

Las autoridades dominicanas informaron al Panel que las municiones identificadas con las siglas ERD habían sido adquiridas en 2022 a un fabricante de Colombia. El documento destaca que las Fuerzas Armadas dominicanas marcan sus municiones para facilitar el control de inventario y detectar posibles desvíos.

El mismo informe recoge que, en diciembre de 2025, un oficial del Ejército dominicano fue detenido en San Juan de la Maguana junto a un ciudadano haitiano mientras transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta. Naciones Unidas precisó que el proceso judicial relacionado con ese caso continuaba abierto al momento de elaborar el documento.

El antecedente de las municiones policiales

La referencia a las municiones de la Policía Nacional procede de una investigación anterior del mismo Panel de Expertos, recogida en el informe final S/2025/597, presentado al Consejo de Seguridad el 25 de septiembre de 2025.

Ese documento señala que en julio de 2024 la Policía Nacional de Haití incautó en Mirebalais 5,000 cartuchos de calibre 5.56 x 45 milímetros que habían sido introducidos a Haití desde República Dominicana.

El fabricante italiano Fiocchi Munizioni confirmó al Panel que las municiones habían sido producidas en 2022 y formaban parte de un lote de 500,000 cartuchos entregados ese mismo año a la Policía Nacional de República Dominicana.

Tras el hallazgo, las autoridades dominicanas iniciaron una investigación y realizaron un inventario de las existencias policiales.

Según el anexo 25 del informe presentado ante las Naciones Unidas S/2025/597, la revisión permitió detectar el desvío de 908,001 artículos, principalmente municiones, de los depósitos de la Policía Nacional.

El documento precisa que entre el material faltante había más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, 230,000 de 5.56 x 45 mm, 26,000 de 7.62 x 39 mm y 93,000 cartuchos calibre 12.