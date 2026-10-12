Tiroteos entre bandas en Haití dañan red de fibra óptica y provocan nueva crisis de comunicaciones

La violencia en Haití volvió a afectar de manera directa las telecomunicaciones, destacaron medios locales. ( EFE/ JONET ST ÉLOIS )

La violencia de las bandas armadas en Haití ha vuelto a golpear una infraestructura esencial para el funcionamiento del país. La empresa de telecomunicaciones Digicel informó este lunes 12 de octubre que dos de sus enlaces internacionales de fibra óptica resultaron afectados en una zona de intensos tiroteos en la carretera nacional número 1, provocando nuevas interrupciones de los servicios de telefonía e internet.

La compañía advirtió que sus equipos técnicos enfrentan dificultades para acceder al lugar debido a las condiciones de inseguridad. En un comunicado difundido su cuenta en X, explicó que ha recibido informes sobre numerosos disparos en el área donde se encuentran las instalaciones y considera que estos podrían haber causado los daños. Sin embargo, no presentó una confirmación técnica definitiva sobre el origen de la avería.

La situación coincide con enfrentamientos armados que, según informó este lunes el medio haitiano Haïti24, se registran desde el sábado entre la banda conocida como Chen Mechan y otro grupo armado que opera en Terre-Noire.

Residentes consultados por ese medio aseguraron que los disparos continuaban durante la mañana del lunes, en medio de una escalada de violencia que también afecta las actividades cotidianas de la población.

Sin llamadas, internet ni transferencias

Las consecuencias de la nueva interrupción van más allá de las dificultades para navegar por internet. El medio digital haitiano Juno7 informó este lunes sobre llamadas telefónicas que no lograban completarse, conexiones de internet inaccesibles y operaciones de transferencia de dinero móvil bloqueadas.

Estas interrupciones afectan servicios utilizados por comerciantes, trabajadores independientes y familias que dependen de las comunicaciones móviles para desarrollar sus actividades y realizar transacciones económicas.

Juno7 precisó que todavía no se había establecido el alcance geográfico de la avería ni la cantidad de usuarios perjudicados. No obstante, señaló que algunos abonados comenzaron a recuperar la conexión durante la mañana, lo que podría indicar un restablecimiento progresivo del servicio.

Segunda crisis en apenas una semana

El nuevo incidente se produce pocos días después de que Digicel enfrentara otra interrupción importante de sus servicios, también relacionada con daños en cables internacionales de fibra óptica instalados a lo largo de la carretera nacional número 1.

El pasado 4 de octubre, la empresa informó que dos conexiones internacionales habían sido alcanzadas por proyectiles, lo que provocó dificultades de acceso a internet en distintas zonas del territorio haitiano. Las condiciones de seguridad retrasaron entonces la llegada de los técnicos al lugar de la avería, indicaron medios haitianos.

Tras completar las reparaciones, Digicel anunció compensaciones para los clientes afectados. Según publicaciones de Le Médiateur y Juno7, la compañía ofreció un gigabyte de datos móviles, válido hasta la medianoche, como medida de compensación por la interrupción anterior.

La repetición de estos incidentes no constituye un hecho aislado. El medio haitiano Vant Bèf Info recordó este lunes que, durante 2026, la operadora ha registrado averías en distintas rutas del país.

En mayo reportó daños entre Saint-Marc y Gonaïves, mientras que en julio otra interrupción en la carretera nacional número 2 afectó las comunicaciones en el sur. También se registraron problemas durante septiembre y los primeros días de octubre.

Técnicos sin acceso seguro

En su comunicado de este lunes, Digicel explicó que sus equipos técnicos están movilizados y evalúan las condiciones para ingresar a la zona afectada, con la seguridad del personal como primera prioridad.

La empresa aseguró que realiza todos los esfuerzos posibles para completar las reparaciones necesarias y restablecer los servicios cuanto antes, aunque no ofreció un plazo concreto para la normalización de las comunicaciones.

La nueva avería vuelve a poner de manifiesto las consecuencias de la inseguridad sobre las infraestructuras esenciales de Haití, donde los enfrentamientos entre grupos armados no solo amenazan a la población, sino que también dificultan las labores de mantenimiento y reparación de servicios utilizados por particulares, empresas e instituciones.

Digicel prometió mantener informados a sus clientes sobre la evolución de la situación y presentó disculpas por los inconvenientes ocasionados. Mientras tanto, el alcance definitivo de los daños, la cantidad de abonados afectados y el tiempo necesario para recuperar completamente las conexiones permanecen sin precisar.