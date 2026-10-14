Consejo de Seguridad de la ONU renueva embargo de armas a Haití

La violencia sigue incidiendo en todas las metas democráticas en Haití, sumido en una violencia extrema. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el miércoles el embargo de armas a Haití y las sanciones impuestas a personas consideradas responsables de la violencia en el país.

La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, adoptada por 14 votos a favor y una abstención (de Rusia), extiende las medidas aprobadas hace cuatro años.

En 2022, el Consejo de Seguridad impuso sanciones a líderes de pandillas haitianas, luego ampliadas hasta convertirse en un embargo total de armas, salvo para las ventas destinadas a las fuerzas de seguridad del gobierno.

ONU advierte sobre sanciones a quienes contribuyan a desestabilizar a Haití

El texto introduce un cambio respecto de los adoptados en años anteriores: el Consejo de Seguridad se declara "preocupado por las informaciones que dan cuenta de malversaciones, abusos de confianza y desvíos de fondos públicos, que comprometen la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití".

Subraya además que "las personas que participen, directa o indirectamente, en actividades susceptibles de desestabilizar Haití mediante la explotación o el comercio ilícito de recursos naturales podrían ser objeto de una prohibición de viajar y de sanciones financieras".

Rusia justificó su abstención al considerar que las sanciones podrían constituir una injerencia externa.

Haití, el país más pobre de las Américas, atraviesa desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad agravada en los últimos años por los asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores de las bandas criminales.

A pesar del embargo, hay cientos de miles de armas en circulación, incluso fusiles semiautomáticos de guerra.

Según la ONU, el embargo se elude principalmente mediante el tráfico procedente de Estados Unidos, aprovechando la debilidad de los controles aduaneros.

"Instamos a los Estados miembros, en particular al país que constituye la principal fuente de suministro ilícito de armas y municiones a Haití, a que adopten con urgencia medidas decisivas para combatir el tráfico en origen", declaró Sun Lei, representante permanente adjunto de China ante la ONU.

Autoridades en Haití anunciaron la semana pasada el aplazamiento de las primeras etapas del proceso electoral, lo que retrasa las presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre.