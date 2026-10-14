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Hombres armados atacan un buque estadounidense en la bahía de Puerto Príncipe

La Guardia Costera de Haití repelió un intento de abordaje del MV National Glory, según informó AyiboPost. Cerca de 20 tripulantes resultaron ilesos

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    Hombres armados atacan un buque estadounidense en la bahía de Puerto Príncipe
    El buque, identificado con el número IMO 8302246, navega bajo bandera estadounidense y está registrado a nombre de R&D Investments Inc. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Un grupo de hombres armados intentó abordar el buque portacontenedores estadounidense MV National Glory durante la noche del 10 al 11 de octubre, mientras permanecía fondeado en la bahía de Puerto Príncipe, Haití, según una investigación del medio haitiano AyiboPost, basada en declaraciones de autoridades marítimas del país.

    Jean Pedro Mars, jefe de la Guardia Costera haitiana, declaró al medio que los atacantes llegaron en una pequeña embarcación y abrieron fuego cuando los agentes acudieron a responder a la alerta del capitán.

    • El buque, identificado con el número IMO 8302246, navega bajo bandera estadounidense y está registrado a nombre de R&D Investments Inc., según los registros marítimos consultados.

    Respuesta oficial

    El coordinador del Servicio Marítimo y de Navegación de Haití, Wilfrid Fleursaint, informó a AyiboPost que aproximadamente 20 tripulantes resultaron ilesos y que la embarcación pudo continuar sus operaciones después del incidente.

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