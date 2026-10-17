Martelly se inscribe para volver a la Presidencia de Haití pese a sanciones internacionales

El expresidente haitiano Michel Martelly se inscribió preliminarmente para competir por la Presidencia de su país, pese a las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, informó el diario estadounidense Miami Herald.

Su nombre figura entre los 16 publicados el viernes en la página del Consejo Electoral Provisional (CEP) como inscritos preliminarmente para participar en la contienda. La lista incluye también al expresidente Jocelerme Privert y al exdiputado Gary Bodeau, ambos sujetos a sanciones internacionales.

La inscripción de Martelly, conocido por su nombre artístico "Sweet Micky", se produce después de que las autoridades de transición modificaran el decreto electoral para flexibilizar los requisitos exigidos a los aspirantes a la Presidencia, el Parlamento y los gobiernos locales. Se trata de la tercera revisión del texto en cuatro meses, según el periódico.

Entre los cambios figura la eliminación de un requisito del banco central haitiano considerado una salvaguarda frente a la participación de personas sancionadas. La medida ha despertado inquietud por la posibilidad de que dirigentes acusados de corrupción o de apoyar a grupos armados puedan acceder a cargos públicos.

Sanciones a Martelly

Martelly llegó a la Presidencia en 2011, tras unas controvertidas elecciones celebradas después del devastador terremoto de 2010. Estados Unidos lo sancionó en 2024 por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras que Canadá y la Unión Europea fundamentaron sus medidas en señalamientos de apoyo financiero a las pandillas.

De acuerdo con el Miami Herald, la Unión Europea lo acusó de armar y financiar grupos criminales para impulsar su agenda política, proteger sus intereses personales y económicos y controlar territorios.

Privert, quien encabezó el país durante las últimas elecciones generales, celebradas en 2016, está sancionado por Canadá. Bodeau enfrenta medidas estadounidenses bajo una legislación dirigida contra responsables de graves abusos de derechos humanos y corrupción, además de sanciones canadienses.

Las modificaciones electorales han provocado pronunciamientos de los embajadores de Francia y España sobre la necesidad de garantizar un proceso creíble y la integridad de quien ocupe la próxima Presidencia. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, también ha defendido que se impida competir a candidatos con vínculos criminales.

Las elecciones generales estaban previstas para el 13 de diciembre. Sin embargo, el CEP anunció que publicará un nuevo calendario, lo que apunta a otro aplazamiento de los comicios, según el diario. La inscripción preliminar de los aspirantes todavía no equivale a la aprobación definitiva de sus candidaturas.

Leer más El expresidente haitiano Michel Martelly sancionado por EE.UU. por tráfico de drogas