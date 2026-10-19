Cinco militares salvadoreños desaparecidos tras ataque de pandillas en Haití

La Fuerza de Represión de las Pandillas mantiene operativos intensos para ubicar a los agentes desaparecidos. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

La fuerza internacional confirma una emboscada contra sus agentes en Croix-des-Bouquets, pero no informa sobre desaparecidos. Medios haitianos reportan una operación de búsqueda con helicópteros mientras se intensifican los enfrentamientos armados.

Santo Domingo. Cinco militares salvadoreños que integran la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) permanecen desaparecidos desde el domingo, tras un ataque atribuido a grupos armados en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, según informaciones difundidas por medios haitianos.

La fuerza internacional confirmó la agresión contra uno de sus vehículos, aunque no ha reconocido oficialmente la desaparición de los soldados.

El incidente ocurrió el 18 de octubre, cuando presuntos integrantes de pandillas dispararon contra un vehículo que transportaba personal de la misión internacional. La FRG informó, mediante un comunicado, que sus agentes respondieron al ataque con apoyo de helicópteros y que las operaciones de seguridad continuaban en la zona.

El periódico haitiano Le Quotidien 509 destacó que el comunicado oficial no ofrece un balance de víctimas ni hace referencia a los militares salvadoreños presuntamente desaparecidos. Tampoco confirma ni desmiente las versiones sobre su posible secuestro.

Un vehículo incendiado y militares desaparecidos

De acuerdo con Radio Télé Confiance, los cinco militares viajaban en una camioneta Toyota blanca, conocida localmente como «Zo Reken», cuando se perdió contacto con ellos. El medio aseguró que la fuerza internacional y unidades de apoyo emprendieron una operación de búsqueda con helicópteros, que se mantenía activa durante la noche del domingo.

El medio haitiano Le Médiateur informó que el vehículo habría sido incendiado por integrantes de grupos criminales y que se desconocía el paradero de sus ocupantes. Sin embargo, estos detalles no aparecen en el comunicado oficial y permanecen pendientes de confirmación independiente.

La agencia española EFE también recogió este lunes las informaciones sobre los cinco salvadoreños desaparecidos y precisó que algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición criminal Viv Ansanm, encabezada por el expolicía Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. La misión internacional no ha identificado públicamente a los responsables.

Enfrentamientos en varios sectores

La situación de seguridad se agravó durante el domingo en diferentes localidades del área metropolitana de Puerto Príncipe. Según Radio Télé Confiance, se registraron intensos tiroteos en Tabarre, Santo 17 y Damas, donde grupos armados se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

El medio informó que integrantes de la banda Chen Mechan, vinculada a Lemaire Pierre, participaron en los enfrentamientos de Tabarre y habrían recibido refuerzos de miembros de los 400 Mawozo. También reportó que tres helicópteros sobrevolaban la zona alrededor de las 4:15 de la tarde.

Simultáneamente, unidades de la Policía Nacional de Haití desarrollaron operaciones en Kenscoff, especialmente en Kafou Kombit y Morne Furcy, donde utilizaron maquinaria pesada para rellenar zanjas excavadas por grupos armados con el propósito de obstaculizar el desplazamiento de las autoridades. No se había divulgado un balance oficial consolidado de estas intervenciones.

La ONU examina la crisis haitiana

El ataque se produce en vísperas de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevista para este lunes 19 de octubre en Nueva York, en la que se abordará la situación de seguridad en Haití y las operaciones de la fuerza internacional.

Según Haiti Creole Radio, en la sesión está prevista la participación de Jack Christofides, representante especial para la FRG, y Carlos Ruiz Massieu, responsable de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad prorrogó por seis meses el mandato de la fuerza, hasta el 31 de marzo de 2027. La misión, dirigida por el mayor general mongol Edernebat Batsuuri, cuenta con efectivos procedentes de varios países, entre ellos El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Chad y Mongolia, de acuerdo con EFE.

Mientras continúan las operaciones, la FRG pidió a los habitantes de Santo y comunidades cercanas permanecer dentro de sus viviendas y evitar las áreas de enfrentamientos. La misión aseguró que divulgará nuevas informaciones una vez verificadas las circunstancias del ataque.