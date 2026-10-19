Escaparon de un vehículo blindado en llamas, pero cuatro salvadoreños siguen desaparecidos en Haití

Comunicado de la Fuerza Armada de El Salvador. ( IMAGEN OBTENIDA EN X DE PPMC @BOUKIAKTIMALIS )

La Fuerza Armada salvadoreña confirmó que los soldados escaparon de un vehículo blindado incendiado durante el ataque, pero todavía no ha logrado localizarlos. Helicópteros enviados en su apoyo también fueron atacados.

Puerto Príncipe. La Fuerza Armada de El Salvador confirmó este domingo 18 de octubre que cuatro de sus militares permanecen desaparecidos después de sufrir una emboscada de grupos criminales fuertemente armados en Haití, durante un ataque en el que el vehículo blindado en que viajaban fue alcanzado por explosivos y terminó incendiado.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial de la institución militar salvadoreña, que precisó que los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II consiguieron abandonar el vehículo, pero no han podido ser localizados debido a la intensidad de los enfrentamientos y las dificultades para acceder a la zona.

El ataque ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, en el departamento del Oeste, a unos doce kilómetros de Puerto Príncipe, según informó la agencia EFE, que inicialmente había reportado la desaparición de cinco soldados, citando a medios locales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/militares-el-salvadorcomunicado-7c300dab.jpeg Comunicado de la Fuerza Armada salvadoreña en la que precisan que son cuatro los militares sin ubicación establecida tras el incidente. (IMAGEN TOMADA DE X/)

Comunicado precisa son cuatro y no cinco los aerotécnicos desaparecidos

Sin embargo, el comunicado oficial de El Salvador establece que son cuatro los militares cuya ubicación se desconoce.

Los soldados, identificados como aerotécnicos por la Fuerza Armada salvadoreña, regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado cuando fueron sorprendidos por hombres armados que utilizaron armas de fuego y artefactos explosivos.

"El vehículo blindado fue alcanzado por los explosivos y terminó incendiándose; sin embargo, nuestros cuatro militares lograron salir de él", explicó la institución en el documento fechado el 18 de octubre.

Helicópteros también fueron atacados

Tras conocer lo ocurrido, la Fuerza Armada de El Salvador desplegó helicópteros para brindar apoyo a sus efectivos. La intervención aérea consiguió que los grupos criminales retrocedieran, pero las aeronaves también recibieron impactos de armas de fuego.

La institución explicó que se activaron operaciones de apoyo en coordinación con contingentes de otros países desplegados en Haití. Sin embargo, los múltiples intentos de aproximación por tierra y aire se han visto obstaculizados por los enfrentamientos y las condiciones de seguridad.

La Fuerza de Tarea Libertad II continúa trabajando con el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y otras unidades internacionales para establecer contacto con los cuatro militares y determinar su ubicación.

"La situación continúa en desarrollo. Cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales", indicó la Fuerza Armada salvadoreña.

La misión internacional bajo ataque

La Fuerza de Supresión de Pandillas, creada con autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene el mandato de apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país.

La emboscada representa uno de los ataques más graves contra los contingentes extranjeros desde el inicio de las operaciones de la nueva fuerza internacional, según informaciones difundidas este lunes por medios internacionales.

La GSF confirmó que sus integrantes respondieron a los disparos conforme a las reglas de enfrentamiento establecidas. También recomendó a los residentes de Santo y las comunidades cercanas permanecer en sus viviendas y evitar las áreas donde se desarrollaban las operaciones.

Medios haitianos, entre ellos Le Placentin, GPL Media Libre y Haiti Standard, dieron seguimiento a la emboscada. Este último publicó versiones según las cuales los militares habían quedado atrapados en un establecimiento comercial de Santo 17, una circunstancia que no aparece confirmada en el comunicado salvadoreño.

Algunas informaciones locales atribuyen el ataque a integrantes de la coalición criminal Viv Ansanm, vinculada al expolicía Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Sin embargo, la Fuerza Armada salvadoreña no identifica a los responsables de la emboscada.

El incidente ocurre en medio de la intensificación de las operaciones internacionales contra las pandillas haitianas y de las dificultades que enfrenta el país para recuperar la seguridad necesaria para celebrar elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para diciembre de 2026.