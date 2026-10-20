Chen Mechan: la banda que tendría como rehénes a cuatro militares salvadoreños

Imagen de archivo de los destrozos causados por las pandillas en Haití. ( EFE )

La banda haitiana Chen Mechan, señalada por fuentes gubernamentales como responsable de la presunta captura de cuatro militares salvadoreños en Croix-des-Bouquets, está dirigida por Claudy Célestin, conocido también como Stevenson Pierre, un antiguo empleado del Ministerio del Interior de Haití que figura desde hace años en investigaciones de las Naciones Unidas por las actividades criminales de su organización.

El grupo controla sectores de Santo, Marin, Shadda y Butte Boyer, en la periferia de Puerto Príncipe, así como tramos de la carretera nacional número 1, una vía estratégica para el transporte de mercancías y el desplazamiento hacia otras regiones del país.

Su estructura, territorio y actividades están documentados en los informes del Grupo de Expertos sobre Haití del Consejo de Seguridad de la ONU, publicados en septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Las investigaciones atribuyen a Chen Mechan asesinatos, robos, extorsiones y tráfico de armas y municiones. También documentan su participación en enfrentamientos entre pandillas que han provocado centenares de víctimas y desplazamientos de población.

Perfil de Claudy Célestin

Claudy Célestin dirige Chen Mechan desde 2015, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) sobre los enfrentamientos entre pandillas de 2022.

El informe del Grupo de Expertos de septiembre de 2025 lo identifica como un antiguo funcionario del Ministerio del Interior haitiano que fue separado de sus funciones.

Una investigación de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), publicada en mayo de 2022, describe cómo Célestin pasó de cometer robos y asaltos en la zona de Shadda a encabezar una organización que extendió progresivamente su dominio territorial.

Según ese documento, fue detenido en 2016, aunque posteriormente continuó al frente de la estructura criminal.

La investigación también identificó a su padre, Jean Claude Célestin, conocido como Papa Baz, como una figura vinculada a la recaudación de dinero entre comerciantes y transportistas que operaban en las zonas controladas por la banda.

El grupo estableció un sistema de cobros ilegales a pequeños vendedores, establecimientos comerciales y vehículos de transporte.

República Dominicana le prohibió la entrada en 2022

El nombre de Claudy Célestin también figura en las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano contra dirigentes de organizaciones criminales haitianas.

El 8 de septiembre de 2022, el presidente Luis Abinader ordenó impedir su ingreso a República Dominicana, junto con otros líderes de bandas, entre ellos Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou.

La disposición fue comunicada a la Dirección General de Migración al amparo de la legislación que permite restringir el ingreso de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.

La medida fue publicada entonces por Diario Libre, que identificó a Célestin como jefe de Chen Mechan en la zona de Carrefour-Tabarre.

Una banda vinculada a la violencia de 2026

Chen Mechan ha participado en sucesivos enfrentamientos con otras organizaciones por el control de sectores de Croix-des-Bouquets y Cité Soleil.

Aunque originalmente estuvo vinculada a la coalición G9, la banda aparece posteriormente dentro de las disputas territoriales relacionadas con Viv Ansanm, la alianza criminal que agrupa a numerosas pandillas haitianas.

El informe más reciente del Grupo de Expertos de la ONU, fechado el 8 de septiembre de 2026, documenta que Chen Mechan participó en enfrentamientos con bandas como Canaan, 400 Mawozo, Pierre VI y Terre Noire.

Las alianzas cambiaron durante los combates. En marzo, integrantes de Chen Mechan mataron a dos miembros de Canaan, lo que desencadenó enfrentamientos entre distintos grupos. Posteriormente, Chen Mechan se unió a Canaan y 400 Mawozo para disputar territorios controlados por otras organizaciones.

Según la ONU, entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026, los enfrentamientos entre varias bandas en la llanura del Cul-de-Sac y Cité Soleil dejaron 613 muertos y 375 heridos.

De los fallecidos, 214 no tenían vínculos conocidos con las organizaciones criminales.

Desaparición de militares

La ONU también atribuyó a integrantes de Chen Mechan y otras bandas violaciones sexuales cometidas durante incursiones en barrios rivales.

Estas cifras corresponden al conjunto de los enfrentamientos entre distintas organizaciones y no exclusivamente a actuaciones de Chen Mechan.

La desaparición de los cuatro salvadoreños

El nombre de la organización volvió a ocupar la atención internacional después de la desaparición de cuatro integrantes de la Fuerza de Represión de las Pandillas, desplegada en Haití.

Según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste, citando dos fuentes gubernamentales, los militares habrían ingresado por error al sector Santo 17 cuando intentaban llegar a un establecimiento comercial utilizando Google Maps.

Una de las fuentes atribuyó su captura a integrantes de Chen Mechan y sostuvo que estarían retenidos como rehenes.

La Fuerza de Represión de las Pandillas confirmó que uno de sus vehículos fue atacado por hombres armados en Croix-des-Bouquets, aunque no identificó a la organización responsable ni confirmó formalmente el secuestro.

Posteriormente, las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron que los cuatro militares lograron salir de un vehículo blindado incendiado durante el ataque, pero se perdió la comunicación con ellos.

El incidente provocó operaciones de búsqueda con apoyo aéreo, dificultadas por los enfrentamientos con grupos armados.