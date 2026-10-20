Cuatro militares siguen desaparecidos en Haití mientras pandillas impiden su rescate

Imagen de archivo sobre la violencia de las pandillas en Haití. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS ARCHIVO )

Cuatro militares salvadoreños permanecen desaparecidos en Haití desde el domingo, después de una emboscada de pandillas que incendiaron el vehículo blindado en el que viajaban, mientras los enfrentamientos armados han impedido su rescate por tierra y aire.

La incertidumbre sobre su paradero se mantiene este martes, en medio de versiones de medios haitianos que apuntan a una posible captura por grupos criminales, todavía sin confirmación oficial.

El periódico haitiano Haiti Libre informó este martes que los helicópteros desplegados para recuperar a los soldados recibieron disparos de armas de grueso calibre y algunos presentaron impactos de bala. Las operaciones de búsqueda, realizadas con apoyo de la Policía Nacional de Haití y fuerzas internacionales, tampoco habían conseguido establecer contacto con los desaparecidos.

Los militares, identificados como cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, regresaban a su campamento cuando fueron atacados en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, situada a unos doce kilómetros de Puerto Príncipe. Según la Fuerza Armada de El Salvador, los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos que provocaron el incendio del blindado, aunque sus ocupantes lograron abandonarlo.

Versiones sobre una posible captura

El periódico haitiano Le Nouvelliste, que obtuvo información de fuentes gubernamentales, reportó la desaparición de los cuatro militares en la llanura de Cul-de-Sac. Otras informaciones locales atribuyen la emboscada a integrantes de Chen Mechan, una organización criminal vinculada a la coalición Viv Ansanm, que mantiene bajo su control importantes sectores de la capital haitiana.

HaitiLibre señaló este martes que fuentes no oficiales sostienen que los soldados podrían encontrarse retenidos como rehenes. Sin embargo, ni el Gobierno salvadoreño ni el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) han confirmado esa información. Tampoco se ha comunicado oficialmente la muerte o liberación de alguno de los desaparecidos.

La operación de búsqueda ha provocado nuevos enfrentamientos en Croix-des-Bouquets. Según el mismo medio haitiano, las fuerzas de seguridad utilizaron drones para intentar localizar a los soldados y varios presuntos integrantes de Chen Mechan resultaron muertos durante los intercambios de disparos. Estas bajas tampoco cuentan con una cifra oficial confirmada.

Estados Unidos reacciona

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, condenó el ataque y advirtió a las organizaciones criminales que la fuerza internacional continuará sus operaciones. También dirigió un mensaje a los cuatro militares salvadoreños, asegurando que Estados Unidos y la misión internacional mantienen su compromiso de recuperarlos.

Por su parte, la Embajada estadounidense en Haití alertó sobre enfrentamientos intensos y prolongados en Santo y sus alrededores, además de la posibilidad de que varias carreteras permanezcan bloqueadas o resulten intransitables. La representación diplomática recomendó evitar desplazamientos por la zona.

Un desafío para la misión internacional

La emboscada constituye uno de los episodios más graves contra los contingentes extranjeros desde el despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación de territorios controlados por organizaciones criminales.

El medio haitiano Vant Bèf Info señaló que el incidente ha reabierto interrogantes sobre la capacidad operativa de la misión para enfrentar a grupos fuertemente armados.

El ataque ocurre en un contexto de violencia persistente que ha dejado más de 5,700 personas muertas o heridas durante 2026, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas difundidas por EFE.

Las bandas también son señaladas por más de 230 secuestros y numerosos casos de violencia sexual. El pasado 14 de octubre, el Consejo de Seguridad renovó por un año el régimen de sanciones contra Haití, que incluye un embargo de armas y medidas contra personas vinculadas a las organizaciones criminales.

Mientras continúan las operaciones en Croix-des-Bouquets, el Gobierno salvadoreño mantiene su colaboración con el mando internacional para localizar a los cuatro militares. Hasta la mañana de este martes 20 de octubre, las fuentes consultadas no habían confirmado su paradero, por lo que sigue sin establecerse si lograron refugiarse después del ataque o si fueron capturados por los pandilleros.

La embajadora de El Salvador ante la ONU, Egriselda López, manifestó:. «El Salvador condena firmemente este ataque contra nuestro personal desplegado y expresa su profunda preocupación por la situación de nuestros cuatro compatriotas», declaró López ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La diplomática ha instado a fortalecer la coordinación internacional y a movilizar los recursos necesarios para localizar y encontrar con vida a los cuatro técnicos de aviación, con los que aún no se ha podido restablecer el contacto. También ha solicitado reforzar las capacidades de inteligencia, vigilancia, comunicaciones e intervención de emergencia de las fuerzas desplegadas en Haití.