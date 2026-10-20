Francia pide sancionar a quienes apoyan a las pandillas en Haití y reforzar la justicia

Imagen de archivo que ilustra la violencia en Haití y su capital Puerto Principe. ( EFE/ARCHIVO )

Francia reiteró este martes 20 de octubre su respaldo a los esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis de seguridad en Haití y planteó que la estrategia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe concentrarse en tres prioridades: facilitar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), sancionar a quienes respaldan a los grupos criminales y fortalecer los sistemas judicial y penitenciario del país caribeño.

La posición fue expresada por la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas mediante una publicación en la red social X, en la que el Gobierno francés reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales haitianas.

«La estrategia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Haití debe permitir el despliegue de la GSF, sancionar a quienes apoyan a las pandillas y fortalecer los sistemas judicial y penitenciario», señaló la representación diplomática francesa.

Francia agregó que mantiene su compromiso de acompañar a Haití en el fortalecimiento de sus capacidades y en el ejercicio de sus responsabilidades, en medio de los desafíos que enfrenta el país para recuperar el control de los territorios afectados por la violencia armada.

La declaración coloca el énfasis no solamente en la respuesta de seguridad, sino también en las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar los delitos, así como en el sistema penitenciario, cuyo funcionamiento constituye una parte esencial de la respuesta del Estado haitiano frente a las organizaciones criminales.

Pronunciamiento tras una emboscada

El pronunciamiento francés se produce dos días después de una emboscada contra integrantes de la GSF en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde cuatro militares salvadoreños permanecen desaparecidos, según informaciones difundidas este martes por medios de comunicación y la Fuerza La Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

El ataque ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando hombres armados dispararon contra un vehículo de la fuerza internacional. El incidente provocó nuevas preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión y los riesgos que enfrenta su personal.

El lunes 19 de octubre, el representante especial del secretario general de la ONU para Haití, Carlos Ruiz Massieu, expresó ante el Consejo de Seguridad su preocupación por el ataque contra los salvadoreños y manifestó su esperanza de que la situación tuviera una solución favorable.

Una misión con mandato renovado

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2829, que extendió por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. La decisión recibió 12 votos favorables y tres abstenciones, correspondientes a China, Rusia y Pakistán.

La resolución también contempla la continuidad del respaldo logístico y operativo de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), creada para facilitar el funcionamiento de la misión internacional y apoyar a las instituciones haitianas.

La GSF sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada anteriormente por Kenia, con el objetivo de fortalecer las operaciones contra las pandillas y contribuir a la recuperación de territorios bajo control de grupos armados.

El planteamiento de Francia coincide con las disposiciones del régimen de sanciones de Naciones Unidas, que contempla medidas contra personas y entidades vinculadas al financiamiento de organizaciones criminales, el tráfico ilícito de armas y otras actividades que amenazan la estabilidad haitiana.

Con su declaración de este martes, Francia insiste en que la respuesta internacional debe combinar las operaciones de seguridad con medidas contra las redes que sostienen a las pandillas y el fortalecimiento de las instituciones haitianas encargadas de administrar justicia.