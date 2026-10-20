Fuerza de Supresión de Pandillas continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños en Haití

Miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas durante una operación. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA GSF EN X )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (FSP) informó la noche de este martes que continúan las operaciones de búsqueda de cuatro de sus miembros desaparecidos en una zona controlada por pandillas en Haití, donde su vehículo fue incendiado tras una emboscada.

El incidente ocurrió en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la FSP indicó que, desde el domingo, sus tropas realizan operaciones en el área y se han enfrentado a hombres armados de una pandilla con el objetivo de localizar a los cuatro militares salvadoreños.

Pandilleros han muerto en enfrentamientos

Según los informes preliminares, varios pandilleros murieron y otros resultaron heridos durante los enfrentamientos. Asimismo, cuatro miembros de la FSP sufrieron heridas y actualmente reciben atención médica.

El medio haitiano AmeriqueInfo7 dice que al menos ocho presuntos pandilleros fueron abatidos.

Search operations are ongoing for four #GSF personnel from El Salvador following a gang attack in Santo, on 18 October. The Force remains engaged in the area. We will provide updates as information is verified. Full statement: https://t.co/BIyccfvlcY — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) October 20, 2026

La fuerza expresó su agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la estrecha coordinación y el apoyo adicional brindado en respuesta al incidente.

De igual manera, exhortó a los residentes de Santo y de las comunidades aledañas a permanecer en sus hogares y evitar las zonas donde se desarrollan las operaciones de búsqueda.