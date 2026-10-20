Militares desaparecidos en Haití habrían salido de compras antes de caer en una emboscada

Fotografía de archivo en la que se observa a un agente policial patrullando una calle, en Puerto Príncipe, Haití. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

Los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el domingo 18 de octubre en Haití habrían salido de compras y posiblemente se extraviaron en una zona controlada por pandillas antes de sufrir la emboscada que terminó con su vehículo incendiado, según reveló este martes el periódico estadounidense The Washington Post.

La versión fue ofrecida por un funcionario de las Naciones Unidas que solicitó mantener su identidad en reserva porque no estaba autorizado a discutir públicamente el incidente.

De acuerdo con la fuente, los cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II no participaban en una operación militar regular cuando ocurrió el ataque.

La información introduce nuevos elementos sobre las circunstancias en que los militares llegaron hasta Santo, en Croix-des-Bouquets, una localidad de las afueras de Puerto Príncipe donde operan organizaciones criminales fuertemente armadas.

Sin embargo, la Fuerza Armada de El Salvador no ha confirmado que los soldados se extraviaran ni ha explicado si tenían autorización para realizar compras fuera de su campamento.

El portavoz de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Igor Rugwiza, declaró a The Washington Post que la misión continúa evaluando las circunstancias del incidente y verificando cómo ocurrió.

La versión sobre una parada en un supermercado

La información difundida por el periódico estadounidense coincide parcialmente con reportes publicados anteriormente por medios haitianos.

Le Quotidien 509 informó el 19 de octubre, citando una fuente policial, que los militares se habrían detenido en un establecimiento comercial de Santo 15-17 para realizar una compra.

Según esa versión, los soldados dejaron su vehículo estacionado en el exterior del negocio y los integrantes de las pandillas habrían aprovechado esa circunstancia para atacarlos.

La fuente señaló que los militares consiguieron alertar a su campamento desde el interior del establecimiento, lo que provocó el despliegue de una operación de rescate.

No obstante, esta reconstrucción presenta diferencias con el comunicado de la Fuerza Armada salvadoreña, según el cual los cuatro efectivos fueron emboscados mientras regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado.

Las autoridades militares confirmaron que los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos, alcanzaron el vehículo y provocaron su incendio.

Los cuatro soldados lograron abandonar el blindado, pero desde entonces se desconoce su paradero.

La fuerza internacional investiga cómo llegaron a la zona

Una persona familiarizada con las operaciones de rescate explicó a The Washington Post que todavía no está claro cómo los militares terminaron sin apoyo en un área controlada por grupos criminales.

La fuente, que también solicitó anonimato, señaló que continúan las operaciones de búsqueda con apoyo de helicópteros de la GSF, a pesar de los enfrentamientos armados.

Según el periódico, los equipos internacionales mantienen combates contra integrantes de la banda Chen Mechan, que habrían recibido apoyo de miembros de 400 Mawozo, otra organización criminal que opera en Croix-des-Bouquets.

Los intentos de rescate también se han visto obstaculizados por columnas de humo procedentes de incendios en la zona, que dificultan las operaciones aéreas.

La Fuerza Armada salvadoreña informó que los helicópteros enviados para auxiliar a los militares recibieron impactos de bala.

Estados Unidos cree que los militares sobrevivieron

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró el lunes durante una reunión del Consejo de Seguridad que Washington considera que los cuatro militares lograron sobrevivir al ataque.

El diplomático explicó que los efectivos fueron emboscados cuando regresaban de un mercado situado en las afueras de Puerto Príncipe.

Waltz prometió que Estados Unidos y la fuerza internacional continuarían trabajando para conseguir su regreso.

Sin embargo, hasta este martes 20 de octubre, las autoridades no habían confirmado el establecimiento de contacto con los desaparecidos ni ofrecido información verificable sobre sus condiciones de salud.

La embajadora salvadoreña ante Naciones Unidas, Egriselda López, solicitó reforzar los esfuerzos internacionales para localizar a los efectivos y garantizar su regreso seguro.

La Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue desplegada para apoyar a las autoridades haitianas en la lucha contra las organizaciones criminales.

La desaparición de los cuatro militares representa uno de sus incidentes de seguridad más graves desde el comienzo de las operaciones de la nueva fuerza internacional.