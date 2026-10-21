Gobierno de Haití prioriza la liberación de cuatro salvadoreños desaparecidos

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé (tercero de izquierda a derecha) encabezó una reunión de coordinación para localizar a los cuatro soldados salvadoreños. ( PUBLICADA POR LA PRIMATURA DE HAITÍ EN X )

El Gobierno de Haití declaró "prioridad absoluta" la liberación de cuatro militares salvadoreños que permanecen secuestrados por pandillas armadas desde el domingo y anunció que moviliza los recursos necesarios para lograr su recuperación, en medio de las operaciones de seguridad desplegadas en las afueras de Puerto Príncipe.

En un comunicado emitido este miércoles, las autoridades haitianas informaron que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, encabezó una reunión de alto nivel en la sede del Gobierno para evaluar las intervenciones en curso y determinar las medidas necesarias para reforzarlas.

"La liberación de soldados constituye una prioridad absoluta, y todos los recursos necesarios son movilizados para alcanzar este objetivo", dice el comunicado.

El encuentro reunió a responsables de las instituciones involucradas en la respuesta al incidente, en coordinación con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desplegada en el país para apoyar la lucha contra las organizaciones criminales.

"El Gobierno está plenamente movilizado", señala el documento, en el que las autoridades reafirmaron su determinación de hacer prevalecer la autoridad del Estado frente a los grupos armados.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le Gouvernement coordonne la réponse de l´État face à l´enlèvement des soldats salvadoriens https://t.co/fp5QTEBKY2 https://t.co/BN0FAWGyDG — Primature de la République d´Haïti (@PrimatureHT) October 21, 2026

El Ejecutivo haitiano aseguró que las fuerzas de seguridad continúan las operaciones para conseguir la liberación de los cuatro efectivos y proteger vidas. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las medidas específicas acordadas durante la reunión ni confirmó el paradero de los militares.

Cuatro militares desaparecidos

De acuerdo con las versiones difundidas, los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado con armas de fuego y explosivos en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que fueron secuestrados de "manera cobarde mientras regresaban después de haber comprado comida en un mercado en la zona".

Según informó la Fuerza Armada de El Salvador, los militares lograron salir del vehículo incendiado, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.

Desde entonces, la Fuerza de Supresión de Pandillas mantiene operaciones para localizarlos, en medio de enfrentamientos con grupos armados que operan en la zona.

En un reporte publicado el martes, la fuerza internacional informó de la muerte de varios presuntos integrantes de bandas criminales durante los enfrentamientos y de cuatro efectivos heridos. Hasta el momento, no se ha confirmado la localización de los salvadoreños.

El Salvador también anuncia una operación

La declaración del Gobierno haitiano se produce el mismo día en que el presidente salvadoreño, anunció una operación militar destinada a rescatar a los cuatro compatriotas y exigió que sean devueltos con vida y sin lesiones.

Bukele dijo que los cuatro efectivos son técnicos de aviación que participan en la misión internacional desplegada en Haití y realizan labores de apoyo, incluidas evacuaciones médicas.

La desaparición de los cuatro militares supone un desafío para las fuerzas desplegadas en el país, cuya misión es respaldar a las autoridades haitianas en el restablecimiento de la seguridad.