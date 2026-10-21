Haití intensifica la búsqueda de cuatro militares salvadoreños y reporta pandilleros muertos

La desaparición de los soldados salvadoreños constituye una escalada en la violencia provocada por los pandilleros haitianos. ( EFE/ PATRICE NOEL )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) desplegada en Haití informó que varios presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante los enfrentamientos registrados en las operaciones para localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el domingo, después de una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La información fue divulgada este miércoles por la agencia Europa Press, que cita un comunicado de la misión multinacional. Según la GSF, las operaciones se desarrollan en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, donde sus unidades han mantenido enfrentamientos con grupos criminales y recibido apoyo aéreo de helicópteros. La misión no precisó el número de fallecidos ni ofreció información que permita confirmar el paradero de los militares.

La principal novedad es que la búsqueda continúa por cuarto día consecutivo y se han producido bajas entre los presuntos pandilleros, sin que las autoridades hayan anunciado el rescate de los salvadoreños. La información también fue recogida este miércoles por Infobae, mientras que el periódico haitiano Le Nouvelliste confirmó el martes la continuidad de las operaciones.

Cuatro miembros de la fuerza internacional resultaron heridos

Otro dato importante del comunicado divulgado este miércoles es que cuatro efectivos de la GSF resultaron heridos durante los enfrentamientos y reciben atención médica. La misión no ha aclarado si se trata de soldados salvadoreños o de integrantes de otras nacionalidades.

La dirección de la fuerza internacional agradeció al Gobierno de El Salvador su coordinación y el apoyo adicional para responder al ataque. También pidió a los habitantes de Santo y las comunidades próximas que permanezcan dentro de sus viviendas y eviten desplazarse por las áreas donde se desarrollan los operativos.

¿Fueron secuestrados por una pandilla?

El periódico haitiano Le Nouvelliste publicó el 19 de octubre, citando dos fuentes gubernamentales, que los cuatro militares habían desaparecido en la llanura de Cul-de-Sac. Una de esas fuentes aseguró que fueron capturados por miembros de la pandilla Chen Mechan.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la GSF ni por las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Por tanto, no puede darse por establecido que los militares estén secuestrados, aunque esa posibilidad forma parte de las informaciones divulgadas en Haití.

Los cuatro militares habrían salido de compras y posiblemente se extraviaron antes de entrar en una zona dominada por las pandillas, según The Washington Post.

El periódico estadounidense atribuyó esta versión a un funcionario de Naciones Unidas que habló bajo condición de anonimato. Las autoridades salvadoreñas no han confirmado que los militares estuvieran realizando compras ni han aclarado las circunstancias que los llevaron hasta el lugar del ataque.

La ONU advierte sobre las pandillas

El representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Haití, Carlos Ruiz Massieu, expresó el 19 de octubre, ante el Consejo de Seguridad, su preocupación por el ataque contra los integrantes salvadoreños de la misión internacional y manifestó su esperanza de que la situación tenga una solución favorable.

Ruiz Massieu también advirtió sobre la capacidad de las organizaciones criminales para adaptar sus tácticas ante las operaciones de seguridad, incluida la toma de rehenes y las represalias contra la población civil.

Según Europa Press, la GSF cuenta actualmente con 1,563 efectivos uniformados desplegados, frente a los 5,550 autorizados por el Consejo de Seguridad. Su mandato fue prorrogado hasta marzo de 2027.