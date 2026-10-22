Fuerzas haitianas e internacionales atacaron bastiones de pandillas antes del anuncio de Bukele

Una fotografia del 2023 ilustra una publicación de Diario Libre con el titulo: Banda 400 Mawozo siembra el terror en poblado haitiano: cinco muertos y casas incendiadas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las fuerzas de seguridad haitianas, respaldadas por efectivos internacionales, lanzaron la madrugada del miércoles 21 de octubre una amplia ofensiva contra las pandillas que controlan sectores de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe, varias horas antes de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara públicamente una operación militar para rescatar a cuatro compatriotas secuestrados desde el domingo.

La intervención comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana, con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití (PNH), la denominada Task Force y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), según informaron los medios haitianos Radio Graphie, Le Médiateur y Le Concret Info.

Las operaciones se concentraron en posiciones de la organización criminal 400 Mawozo, particularmente en Butte Boyer y Cité Doudoune, sectores de la llanura de Cul-de-Sac. En esta última zona también se encuentra un bastión atribuido al jefe de pandillas conocido como «Chien Méchant», de acuerdo con los reportes locales.

Los residentes denunciaron intensas ráfagas de armas automáticas, explosiones atribuidas a drones cargados de explosivos y sobrevuelos de helicópteros. La agencia EFE confirmó, a partir de testimonios de vecinos, la presencia de aeronaves, drones y vehículos blindados durante las operaciones desarrolladas desde las primeras horas del miércoles.

Informaciones divulgadas por Radio Télé Galaxie, recogidas posteriormente por otros medios haitianos, señalaron que los ataques habrían alcanzado la residencia de Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou» (Muerte en 100 Días), identificado como dirigente de 400 Mawozo. Sin embargo, esa versión no había sido confirmada oficialmente y tampoco se conocía el alcance de los daños.

Enfrentamientos y bajas entre las pandillas

El periódico Le Nouvelliste informó, citando un comunicado de la FRG del martes 20 de octubre, que las operaciones desarrolladas desde el domingo en Croix-des-Bouquets habían provocado enfrentamientos con integrantes de grupos armados, con varios muertos y heridos entre los pandilleros.

Según el comunicado recogido por el diario, los efectivos internacionales mantenían acciones en la zona con apoyo de helicópteros para localizar a cuatro miembros salvadoreños desaparecidos después de una emboscada en Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets.

El reporte oficial no ofreció cifras precisas de muertos y heridos. Tampoco permitió establecer si esas bajas correspondían a las operaciones anteriores o a una intervención específica, por lo que no deben atribuirse a la ofensiva del miércoles.

La operación se desarrolló en el mismo territorio donde, el domingo 18 de octubre, hombres armados atacaron a integrantes de la misión internacional. Los cuatro salvadoreños fueron posteriormente identificados por Bukele como técnicos de aviación dedicados principalmente a operaciones de evacuación médica.

Gobierno haitiano se reúne con mandos de seguridad

Le Nouvelliste también informó el miércoles que el Gobierno haitiano declaró como prioridad absoluta conseguir la liberación de los cuatro salvadoreños.

Según el periódico, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encabezó una reunión de alto nivel en la sede del Gobierno para evaluar las intervenciones en marcha y las medidas adicionales que debían adoptarse en coordinación con la FRG.

En un comunicado difundido después del encuentro, el Ejecutivo reafirmó su decisión de reforzar las operaciones de las fuerzas de seguridad y restablecer la autoridad estatal en los territorios bajo influencia de las organizaciones criminales.

La información oficial recogida por el diario no precisa si la reunión estuvo relacionada directamente con la ofensiva iniciada esa madrugada ni establece si el Gobierno haitiano había sido informado previamente del anuncio militar que realizaría Bukele.

Bukele anuncia una operación militar

Horas después del inicio de las incursiones, el presidente salvadoreño confirmó en su cuenta de X que había ordenado una operación para rescatar a los cuatro técnicos, quienes, según su versión, fueron secuestrados cuando regresaban de comprar alimentos.

Bukele exigió a los responsables de las pandillas que liberaran a los rehenes vivos y sin lesiones, al tiempo que advirtió sobre una respuesta militar más intensa si no cumplían esa exigencia.

Le Nouvelliste, en una publicación del miércoles, recogió las declaraciones del mandatario y destacó que los cuatro salvadoreños estaban vinculados a las operaciones de aviación de la misión internacional, no a tareas de combate directo.