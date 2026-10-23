El Salvador envía tropas de élite a Haití para rescatar a cuatro militares secuestrados por pandilla

Fotografía de archivo del 03 de abril de 2025 que muestra integrantes de Brigadas de Autodefensa participando durante una protesta en la que exigen a las autoridades medidas para controlar el incremento de la violencia en Puerto Príncipe. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

Más de un centenar de soldados salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe para reforzar las operaciones en Croix-des-Bouquets, donde las fuerzas haitianas e internacionales mantienen una ofensiva contra las organizaciones criminales

El Salvador ha enviado un contingente de fuerzas especiales a Haití para participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños secuestrados por pandillas el domingo 18 de octubre, mientras continúan las operaciones de seguridad en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe, donde las fuerzas haitianas e internacionales intentan recuperar territorios controlados por organizaciones criminales.

La llegada de los refuerzos fue confirmada el jueves 22 de octubre por la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), que informó de la incorporación de militares salvadoreños a las operaciones de búsqueda y seguridad en la llanura de Cul-de-Sac. La misión pidió a los residentes de Santo y comunidades cercanas mantenerse alejados de las zonas donde se desarrollan las intervenciones.

El periódico haitiano Le Nouvelliste informó que más de un centenar de soldados llegaron a Puerto Príncipe durante la jornada del jueves, según dos fuentes próximas al operativo. El medio añadió que se esperaba la llegada de nuevos efectivos, aunque no ofreció detalles sobre el calendario del despliegue ni las unidades participantes.

Según informaciones publicadas el jueves por medios internacionales, el primer contingente estaba integrado por 100 miembros de las fuerzas especiales y otros 100 podrían llegar posteriormente. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que los 200 militares previstos se encuentren ya en territorio haitiano.

Cuatro militares siguen en poder de las pandillas

Los cuatro salvadoreños fueron capturados después de una emboscada contra un vehículo blindado de la fuerza internacional en Santo, localidad de Croix-des-Bouquets, el pasado domingo. Los efectivos desempeñaban funciones vinculadas con operaciones aéreas y evacuaciones médicas, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el presidente Nayib Bukele.

El mandatario anunció el miércoles 21 de octubre una operación militar para recuperarlos y advirtió a los grupos armados que habría una respuesta más contundente si los rehenes no eran liberados con vida y sin lesiones. Bukele sostuvo que los secuestrados eran técnicos de aviación y que su misión no consistía en participar directamente en combates contra las pandillas.

El ataque ocurrió en una zona donde operan la pandilla Chèn Méchan y la organización 400 Mawozo. Le Nouvelliste atribuyó inicialmente la captura a integrantes de Chèn Méchan, citando fuentes gubernamentales, aunque ninguna de esas estructuras había reivindicado públicamente el secuestro en las informaciones más recientes consultadas.

Hasta la mañana de este viernes 23 de octubre no se había divulgado una confirmación oficial sobre la liberación de los cuatro salvadoreños ni información verificable sobre su ubicación o estado de salud.

Operaciones contra 400 Mawozo

La búsqueda coincide con una ofensiva iniciada durante la madrugada del miércoles 21 de octubre por la Policía Nacional de Haití (PNH), la fuerza internacional y unidades especiales. Los operativos se concentraron en Butte Boyer y Cité Doudoune, sectores de la llanura de Cul-de-Sac donde tiene presencia la organización criminal 400 Mawozo.

Según informaciones recogidas por medios haitianos, las intervenciones incluyeron helicópteros, vehículos blindados y explosiones atribuidas a drones. También circularon versiones sobre ataques contra una residencia vinculada con Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, dirigente de 400 Mawozo, pero no existe confirmación oficial de que el inmueble fuera alcanzado.

Las incursiones comenzaron varias horas antes del anuncio público de Bukele sobre el rescate de sus compatriotas. La coincidencia territorial y temporal no permite establecer que todas las operaciones respondan exclusivamente al secuestro, pues las fuerzas haitianas también mantienen acciones destinadas a debilitar el control territorial de las pandillas.

La FRG informó el martes 20 de octubre que sus unidades habían sostenido enfrentamientos con grupos armados desde el domingo, con apoyo de helicópteros. Según su comunicado, los combates ocasionaron muertos y heridos entre integrantes de las organizaciones criminales, aunque no presentó un balance numérico verificable.

El Gobierno haitiano coordina el rescate

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encabezó el miércoles una reunión de alto nivel con responsables de seguridad para evaluar las operaciones y definir nuevas medidas.

En un comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno declaró que la liberación de los salvadoreños constituye una prioridad absoluta y aseguró que movilizará los recursos disponibles en coordinación con la FRG.

El Ejecutivo también reafirmó su intención de recuperar la autoridad estatal en los territorios dominados por grupos armados, aunque no divulgó detalles operativos ni información sobre posibles contactos con los secuestradores.

Una misión bajo presión

La crisis representa una prueba para la fuerza internacional, que sustituyó a la misión multinacional encabezada por Kenia y todavía enfrenta limitaciones de personal y recursos.

La misión cuenta con poco más de 2,000 efectivos, frente a los aproximadamente 5,500 previstos para su despliegue completo. La diferencia plantea dificultades para desarrollar operaciones simultáneas y mantener bajo control los territorios recuperados.

Las operaciones también involucran a unidades especiales haitianas y personal vinculado con Vectus Global, empresa privada de seguridad fundada por Erik Prince, cuya participación ha sido documentada por medios internacionales.

Mientras continúan las operaciones en Croix-des-Bouquets, las autoridades mantienen las advertencias a la población civil para evitar desplazamientos hacia las áreas de combate. El Gobierno haitiano y la fuerza internacional no han comunicado todavía resultados definitivos del operativo de rescate.