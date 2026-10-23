Nayib Bukele busca negociar con bandas de Haití la liberación de cuatro salvadoreños, según WSJ

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dicho que los cuatro salvadoreños emboscados en Haití no son militares. ( EFE )

El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca negociar con las bandas armadas de Haití la liberación de cuatro salvadoreños capturados tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, mientras mantiene desplegadas fuerzas especiales para intentar rescatarlos.

La información fue publicada este viernes 23 de octubre por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), que cita a una persona involucrada en las operaciones de rescate y señala que las autoridades salvadoreñas intentan conseguir la liberación de los cuatro hombres antes de recurrir a una respuesta militar más severa.

Según el periódico, las gestiones no han recibido respuesta de las organizaciones criminales y, hasta el momento, ninguna banda ha exigido el pago de un rescate.

Los cuatro desaparecidos son técnicos de aviación que forman parte del contingente salvadoreño desplegado en Haití como integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Funcionarios salvadoreños y estadounidenses consideran que los militares sobrevivieron al ataque, aunque su paradero continúa sin establecerse y tampoco existe confirmación sobre qué organización los mantiene retenidos.

Emboscada en Croix-des-Bouquets

Los cuatro militares desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de que hombres armados atacaran el vehículo blindado en el que se desplazaban por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

De acuerdo con las informaciones recogidas por The Wall Street Journal, los salvadoreños regresaban a su base tras comprar alimentos cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

La agresión provocó el incendio del vehículo y obligó a sus ocupantes a abandonarlo. Desde entonces, los cuatro permanecen desaparecidos.

El Ejército salvadoreño movilizó helicópteros y unidades militares para intentar localizarlos, pero las operaciones encontraron resistencia armada.

Los integrantes de las bandas dispararon contra las aeronaves y provocaron incendios para obstaculizar la visibilidad de los equipos de rescate, según el reporte.

William O'Neill, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, explicó a The Wall Street Journal que la emboscada fue encabezada por la banda Chen Mechan, con apoyo de la organización criminal 400 Mawozo, ambas con presencia en Croix-des-Bouquets.

Sin embargo, todavía no se ha determinado cuál de estos grupos mantiene bajo su control a los salvadoreños.

Bukele amenaza con intensificar los ataques

La búsqueda de una salida negociada se produce después de que Bukele anunciara, el miércoles 21 de octubre, una operación militar para recuperar a sus compatriotas y advirtiera a las bandas haitianas sobre posibles represalias.

En un mensaje publicado en criollo haitiano en la red social X, el mandatario afirmó que los cuatro hombres desempeñaban funciones técnicas y humanitarias, principalmente relacionadas con evacuaciones médicas.

Bukele aseguró que los militares no estaban destinados a participar en operaciones de combate y exigió su liberación con vida y sin lesiones.

El presidente advirtió que las acciones militares podrían intensificarse si los responsables no entregaban a los cuatro salvadoreños.

Pese a esas declaraciones, la información publicada por The Wall Street Journal indica que el Gobierno salvadoreño busca inicialmente resolver la situación mediante negociaciones.

El Salvador envía refuerzos

Las autoridades salvadoreñas han dispuesto el envío de unos 200 militares de operaciones especiales a Haití para reforzar la búsqueda, de acuerdo con informaciones publicadas por The Wall Street Journal y Associated Press.

Los efectivos se incorporan a las operaciones desarrolladas por las fuerzas internacionales y las autoridades haitianas en las zonas controladas por grupos criminales.

Estados Unidos también ha ofrecido respaldo a las labores de rescate.

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, expresó el apoyo de Washington a los esfuerzos para recuperar a los militares.

El ataque representa uno de los incidentes más importantes contra integrantes de la nueva fuerza internacional desplegada en Haití, cuya misión es apoyar a las autoridades locales en la lucha contra las bandas armadas.

La GSF cuenta actualmente con alrededor de 2,000 efectivos, por debajo de los 5,550 autorizados por las Naciones Unidas.