Tropas salvadoreñas llegaron este viernes a Haití en avión estadounidense, según Miami Herald

Fotografía de archivo de una de las ceremonias de envío de militares salvadoreños a misiones en Haití, en San Salvador (El Salvador). ( EFE/ ROBERTO ESCOBAR )

Tres aviones que transportaban tropas salvadoreñas aterrizaron este viernes en Haití en medio de las operaciones de búsqueda de cuatro militares de El Salvador desaparecidos tras una emboscada perpetrada por bandas armadas haitianas el pasado fin de semana.

De acuerdo con el periódico estadounidense Miami Herald, una de las aeronaves utilizadas para el traslado de los soldados fue un avión militar C-130, proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a solicitud del Departamento de Estado.

El Comando Sur estadounidense confirmó al medio que una aeronave militar de ese país llegó a Puerto Príncipe para brindar apoyo logístico. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre la operación.

Emboscada contra militares salvadoreños

Los vuelos se producen después de que el jueves El Salvador enviara un contingente de 100 integrantes de sus fuerzas especiales para participar en las labores de búsqueda de los militares desaparecidos. Según el Herald, se espera que el nuevo despliegue incorpore otros 100 efectivos salvadoreños a las operaciones contra las pandillas.

La participación de una aeronave del Pentágono genera interrogantes sobre el alcance del involucramiento estadounidense en la respuesta militar impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante el ataque contra sus tropas.

Los cuatro soldados desaparecidos, identificados como técnicos de aviación, fueron atacados cuando regresaban de realizar compras en un supermercado de la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, un territorio bajo influencia de grupos armados.





Según las Fuerzas Armadas de El Salvador, los atacantes dispararon contra el vehículo blindado en el que se desplazaban los militares y, posteriormente, lo incendiaron mediante un artefacto explosivo.

Bukele advierte a las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que Dios les concederá la victoria en la misión contra las bandas armadas que operan en Haití, pese a las advertencias sobre las dificultades que enfrentarían las fuerzas salvadoreñas para rescatar a cuatro de sus nacionales en el país caribeño.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario respondió a los análisis y comentarios que auguran un fracaso de la operación, bajo el argumento de que las pandillas haitianas están fuertemente armadas y representan una amenaza distinta a la que enfrentó El Salvador con las maras.

"Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso, dirán que siempre fue fácil y que esas pandillas no eran tan peligrosas", manifestó.

El despliegue ocurre mientras la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por las Naciones Unidas, intenta contener la violencia de las bandas en Haití, con el respaldo de Estados Unidos y la participación de militares de varios países, entre ellos de África y América.