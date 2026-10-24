Hallan cuerpos calcinados que podrían ser de los militares salvadoreños desaparecidos en Haití, según el NYT

Un integrante de la Policía Nacional de Haití patrulla este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE )

Los cuerpos que se presume corresponden a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de bandas armadas en Haití fueron encontrados este sábado en las afueras de Puerto Príncipe, informó The New York Times, que citó a dos personas cercanas a la misión de seguridad internacional desplegada en el país.

Según el diario estadounidense, los restos fueron recuperados el sábado y estaban gravemente quemados, por lo que será necesario realizar autopsias para confirmar las identidades. Posteriormente, fueron entregados en el aeropuerto internacional a un equipo militar salvadoreño que había llegado a Haití el viernes.

La misión internacional de seguridad declinó hacer comentarios sobre el reporte, mientras que Reuters indicó que no había podido confirmar la información de inmediato.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo pasado, después de abandonar un vehículo blindado en llamas que fue atacado por grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe. Los militares regresaban de un mercado a su base cuando se produjo la emboscada, según informaron funcionarios salvadoreños a principios de esta semana.

Emboscada en Haití

El ataque constituyó la primera agresión de gran magnitud contra la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas que comenzó sus operaciones en Haití este año.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el miércoles que las bandas armadas mantenían cautivos a los cuatro militares y que su Gobierno había iniciado una operación militar para rescatarlos con vida. Posteriormente, fueron desplegados más efectivos salvadoreños para apoyar las labores de búsqueda y seguridad.

Ningún grupo ha reivindicado públicamente la responsabilidad del ataque. Medios locales han vinculado la emboscada con bandas que operan en la zona, entre ellas Chen Mechan y 400 Mawozo, dos grupos armados con presencia en Haití.

Situación de seguridad en Haití

A un año de haber recibido su mandato, la Fuerza de Supresión de Pandillas cuenta con unos 2,000 efectivos desplegados en Haití, una cifra inferior al máximo autorizado de 5,500 integrantes.

Un esfuerzo de seguridad anterior, liderado por Kenia, enfrentó dificultades persistentes por la falta de fondos, equipos y personal.

La situación de seguridad en Haití se ha deteriorado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, las bandas armadas han ampliado considerablemente su control sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y han provocado el desplazamiento de entre 1.4 y 1.5 millones de personas.