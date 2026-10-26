Líder de 400 Mawozo supone que los cuatro salvadoreños desaparecidos murieron en Haití

El líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou» ( CAPTURA DE PANTALLA )

El líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», sugirió que los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre pudieron haber muerto durante un enfrentamiento armado en el territorio controlado por la organización criminal Chen Mechan, en Haití.

En un video difundido en las redes sociales, Joseph se refirió al destino de los salvadoreños y planteó la posibilidad de que murieran durante un tiroteo en la zona donde fueron emboscados.

"Es posible que haya ocurrido un incidente en Chen Mechan, que se produjeran disparos, que comenzara un tiroteo y que los salvadoreños murieran", expresó el cabecilla, según la traducción de sus declaraciones en criollo haitiano.

En otro momento de la grabación, Joseph afirmó que consideraba un error que extranjeros hubieran muerto en territorio de Chen Mechan, aunque no aportó pruebas sobre la suerte de los cuatro salvadoreños.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de los militares, quienes formaban parte del contingente desplegado por El Salvador para apoyar las operaciones internacionales contra las bandas armadas en Haití.

Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no han confirmado la muerte de los cuatro hombres.

Dice que habría negociado con Bukele

El jefe de 400 Mawozo aseguró que, si los cuatro salvadoreños hubieran caído en manos de su organización, habría optado por capturarlos vivos para utilizarlos como rehenes en una negociación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

«Si esos cuatro extranjeros hubieran caído en mis manos, tú habrías tenido que salir de El Salvador y venir a sentarte a negociar conmigo», manifestó.

Joseph aseguró que habría movilizado a unos 350 hombres armados para rodear a los militares y reducirlos antes de trasladarlos a una de sus bases.

Explicó que, una vez capturados, habría utilizado a los cuatro salvadoreños para exigir la retirada de las fuerzas extranjeras de Haití.

«Los habría capturado vivos», insistió el dirigente criminal, quien también describió cómo habría colocado armas sobre las cabezas de los rehenes para forzar una negociación.

Entre sus exigencias figuraría que el Estado haitiano asumiera directamente la responsabilidad de garantizar la seguridad del país.

Se distancia de lo ocurrido en territorio de Chen Mechan

Durante su intervención, Joseph trató de diferenciar la manera en que habría actuado su organización de lo que pudo ocurrir en el territorio de Chen Mechan.

Afirmó que los grupos armados controlan territorios específicos y que pueden producirse enfrentamientos cuando personas ajenas ingresan a esas zonas.

El líder de 400 Mawozo también cuestionó la atención que las autoridades haitianas han dedicado a los cuatro salvadoreños, en comparación con la situación de tres policías haitianos a los que hizo referencia durante el video.

Joseph sostuvo que el Gobierno haitiano desconoce la situación de esos agentes y criticó que, a su juicio, se otorgue mayor importancia a los extranjeros.

La desaparición de los cuatro salvadoreños

Los cuatro integrantes del contingente salvadoreño desaparecieron el domingo 18 de octubre después de que hombres armados emboscaran el vehículo blindado en el que se desplazaban por Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

El experto independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Haití, William O'Neill, atribuyó el ataque a la banda Chen Mechan, con apoyo de 400 Mawozo.

El presidente Nayib Bukele anunció el despliegue de una operación militar para recuperar a los salvadoreños y exigió que fueran entregados con vida.

Posteriormente, el mandatario rechazó que unos restos humanos entregados a las fuerzas salvadoreñas en Haití correspondieran a los desaparecidos.

Según explicó, entre los restos recibidos había los de un menor de edad y los de personas cuyas características no coincidían con las de los cuatro técnicos aeronáuticos.

¿Quién es el líder de 400 Mawozo?

Wilson Joseph dirige una de las organizaciones criminales que operan en Croix-des-Bouquets, una zona de importancia estratégica en los accesos a Puerto Príncipe.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo incluyó en su lista de sanciones en diciembre de 2023 por su vinculación con asesinatos, secuestros, violaciones, reclutamiento de menores y otros delitos atribuidos a 400 Mawozo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también lo vincula con el secuestro de 17 misioneros y familiares extranjeros ocurrido en octubre de 2021 y mantiene una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita su arresto o condena.