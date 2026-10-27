Las lluvias dejan al menos cuatro muertos y dos desaparecidos en Haití

Personas caminan por una calle del centro este sábado, mientras continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) desaparecidos tras sufrir una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

Haití mantiene cinco de sus diez departamentos bajo vigilancia naranja y otros dos en amarilla por las fuertes lluvias que han causado inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en comunidades del sur del país. Las autoridades reportan al menos cuatro muertos, dos desaparecidos y 3,209 familias afectadas.

La Unidad Hidrometeorológica de Haití (UHM) identificó en alerta naranja a Grand'Anse, Sur, Nippes, Sudeste y Oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe. Artibonito y Noroeste permanecen en alerta amarilla, según el mapa emitido el lunes 26 de octubre.

El nivel naranja advierte de una probabilidad elevada de fenómenos peligrosos y posibles consecuencias importantes, mientras que el amarillo señala condiciones que requieren especial atención.

El organismo pide precaución ante crecidas repentinas de ríos, inundaciones y movimientos de tierra, especialmente en comunidades montañosas o próximas a cañadas.

El mapa distingue las áreas en vigilancia verde, que no están exentas de recibir precipitaciones. La clasificación describe el nivel de peligro previsto, no una medición de la cantidad de lluvia que ha caído en cada departamento.

Cuatro fallecidos y daños en varias comunidades

La Dirección General de Protección Civil de Haití informó el lunes que las precipitaciones habían dejado cuatro personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. Dos de las muertes ocurrieron en Nippes, una en el Sur y otra en Grand'Anse.

En este último departamento, ocho pescadores fueron reportados inicialmente como desaparecidos, pero seis regresaron a tierra. Las autoridades mantienen la búsqueda de los otros dos.

Las lluvias afectaron localidades como Corail, Barradères y Pestel, donde se registraron inundaciones y daños en viviendas, carreteras y cultivos. En Los Cayos también se reportaron afectaciones en las inmediaciones de la cañada Antoine Simon y en Brefèt.

La crecida de la Ravine du Sud arrastró vehículos y afectó terrenos agrícolas, mientras que deslizamientos interrumpieron tramos de la carretera nacional número 7.

Los organismos de emergencia continuaban evaluando los daños y las necesidades de comunidades con dificultades de acceso. La información oficial corresponde a un balance provisional y puede cambiar conforme avancen las verificaciones.

Lluvias intensas, pero sin ciclón tropical activo

Las condiciones adversas están asociadas a una vaguada en superficie sobre el Caribe central y a una perturbación en los niveles altos de la atmósfera. Esa combinación favorece la formación de aguaceros y tormentas eléctricas sobre La Española.

El director de la UHM, Marcelin Esterlin, explicó que las precipitaciones han sido intensas en áreas montañosas. Para el lunes se contemplaban acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia en determinadas zonas elevadas.

La saturación de los suelos incrementa el peligro de inundaciones y deslizamientos, incluso cuando los aguaceros comienzan a disminuir. El pronóstico apuntaba a una mejoría gradual este martes 27 de octubre, aunque persistía la posibilidad de lluvias en el sur y oeste haitianos.

La vigilancia meteorológica no significa que un ciclón esté afectando al país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este martes que no había ciclones tropicales activos en el Atlántico, el Caribe ni el golfo de México, y que tampoco preveía su formación durante los próximos siete días.

En República Dominicana, la misma situación de inestabilidad mantiene posibilidades de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología.

Las autoridades de ambos países mantienen sistemas de alertas propios. Por tanto, los colores del mapa haitiano no deben confundirse con los niveles emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana.