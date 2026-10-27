Unos 1,000 militares salvadoreños han sido enviados a Haití, según Reuters

Fotografía de archivo de una de las ceremonias de envío de militares salvadoreños a misiones en Haití, en San Salvador (El Salvador). ( EFE )

Alrededor de 1,000 militares de El Salvador han sido enviados a Haití durante los últimos días, como parte de los refuerzos desplegados tras la desaparición de cuatro integrantes de sus Fuerzas Armadas en una emboscada perpetrada por bandas criminales, informó este martes la agencia Reuters.

La cifra fue proporcionada a Reuters por un funcionario de seguridad haitiano, aunque el Gobierno salvadoreño todavía no ha confirmado oficialmente la cantidad de efectivos trasladados.

El despliegue representa una ampliación considerable de la presencia militar salvadoreña en Haití. Antes del ataque del 18 de octubre, el país centroamericano tenía al menos 124 efectivos integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por las Naciones Unidas, según un informe del organismo internacional citado por Reuters.

El presidente Nayib Bukele había explicado que ese personal estaba integrado principalmente por pilotos y técnicos destinados a realizar evacuaciones médicas, no operaciones de combate.

Sin embargo, la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños provocó el envío de unidades adicionales y el anuncio de una operación militar para intentar recuperarlos.

Estados Unidos facilita aviones para transportar las tropas

Un funcionario militar estadounidense confirmó a Reuters que el Comando Sur de Estados Unidos ha proporcionado aviones de transporte militar C-130 para facilitar parte de los traslados de los contingentes salvadoreños.

Además, la aerolínea ecuatoriana Aeroregional tenía programados nuevos vuelos directos hacia Haití este martes, según datos de seguimiento aéreo de Flightradar24 consultados por la agencia.

Hasta el momento se desconoce quién estará al mando de los nuevos efectivos salvadoreños y durante cuánto tiempo permanecerán en territorio haitiano.

Bukele tampoco ha precisado públicamente cuántos militares tiene previsto enviar. Su oficina no respondió a las solicitudes de información realizadas por Reuters.

Cuatro militares siguen desaparecidos

La movilización comenzó después del ataque ocurrido el domingo 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Los cuatro salvadoreños regresaban de un mercado hacia su base cuando fueron emboscados por hombres armados. El vehículo en el que se desplazaban fue incendiado y los militares lograron salir, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Bukele ha sostenido que podrían encontrarse secuestrados por organizaciones criminales y anunció una operación para rescatarlos.

Ninguna banda haitiana ha asumido formalmente la responsabilidad del ataque.

Wilson Joseph, dirigente de la organización criminal 400 Mawozo, difundió videos en los que negó tener secuestrados a los salvadoreños y rechazó cualquier responsabilidad por su desaparición.

Durante el fin de semana circularon informaciones sobre el hallazgo de cuatro cadáveres que inicialmente fueron relacionados con los militares desaparecidos. Sin embargo, Bukele aseguró que los restos no correspondían a sus compatriotas.

República Dominicana ofrece apoyo logístico

El presidente dominicano, Luis Abinader, informó el lunes 26 de octubre que había conversado en dos ocasiones con Bukele para abordar la situación de los militares desaparecidos y las operaciones desarrolladas en Haití.

Durante LA Agenda Semanal, el mandatario expresó su disposición a proporcionar apoyo logístico, médico y de inteligencia, aunque descartó la participación de tropas dominicanas en operaciones militares dentro del territorio haitiano.

Abinader también manifestó que recibiría a Bukele y le ofrecería colaboración si el gobernante salvadoreño decide visitar la frontera dominico-haitiana.

La movilización de tropas se produce mientras Haití atraviesa una crisis de seguridad que ha provocado el desplazamiento de casi 1.5 millones de personas.

La Fuerza de Supresión de Pandillas cuenta con respaldo de Naciones Unidas y tiene autorización para alcanzar hasta 5,550 efectivos, pero su despliegue todavía se encuentra por debajo de esa cifra.

La cantidad de aproximadamente 1,000 militares salvadoreños reportada este martes por Reuters permanece atribuida al funcionario haitiano consultado por la agencia y no constituye un balance oficial divulgado por El Salvador.