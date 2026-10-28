Primer ministro de Haití conversa con Bukele sobre búsqueda de cuatro militares desaparecidos

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, conversó este miércoles por teléfono con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el despliegue de fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano y las operaciones para localizar a cuatro militares de ese país desaparecidos en Puerto Príncipe.

Durante la conversación, ambos funcionarios acordaron fortalecer la coordinación bilateral y la cooperación operativa, especialmente para apoyar las labores de búsqueda y hacer frente a los desafíos en materia de seguridad.

La información la dio a conocer el Gobierno haitiano en un comunicado publicado hoy, en el que expresó su solidaridad con los militares salvadoreños y sus familiares.

Asimismo, aseguró que mantendrá sus esfuerzos en coordinación con sus socios y reafirmó su compromiso con una cooperación que respete la autoridad del Estado haitiano.

Despliegue militar

Más temprano se informó que 1,300 militares salvadoreños habían sido enviados a Haití en los últimos días, como parte de los refuerzos desplegados tras la desaparición de cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador, quienes fueron víctimas de una emboscada perpetrada por bandas criminales.

El despliegue representa una ampliación considerable de la presencia militar salvadoreña en Haití. Antes del ataque, ocurrido el 18 de octubre, El Salvador tenía al menos 124 efectivos integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por las Naciones Unidas, según un informe del organismo internacional citado por Reuters.

Los cuatro militares regresaban de un mercado hacia su base cuando fueron emboscados por hombres armados. El vehículo en el que se desplazaban fue incendiado. Aunque los soldados lograron salir del automóvil, desde entonces se desconoce su paradero.

Bukele ha sostenido que los militares podrían estar secuestrados por organizaciones criminales y anunció una operación para rescatarlos.



