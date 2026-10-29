Despliegue anunciado por Bukele se acerca al total de la fuerza antipandillas en Haití

El despliegue de más de 2,000 soldados anunciado por El Salvador para rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos en Haití se aproxima, por su dimensión, al total de integrantes registrados en un cuadro de composición de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), al que tuvo acceso Diario Libre.

El documento contabiliza 2,285 integrantes: 854 de Sri Lanka, 747 de Chad, 217 de Guatemala, 165 de Mongolia, 50 de Bangladesh, 27 de Jamaica y 225 de El Salvador.

Las fuentes oficiales no han precisado si los más de 2,000 soldados incluyen a los salvadoreños previamente desplegados o corresponden exclusivamente a nuevos refuerzos.

La Cancillería salvadoreña informó el 28 de octubre: "El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados, para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños".

El anuncio se produjo después de una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la búsqueda y la cooperación contra las pandillas.

Los cuatro aerotécnicos desaparecieron el 18 de octubre, después de abandonar un vehículo blindado atacado por hombres armados en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

Tras la emboscada, El Salvador amplió su presencia militar. Reuters informó el 27 de octubre que alrededor de 1,000 soldados habían sido enviados después del ataque.

La agencia señaló posteriormente que no se habían aclarado la estructura de mando, la duración del despliegue ni si las nuevas tropas se incorporarían a la GSF o actuarían por separado.

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Cómo están organizadas las pandillas

Las organizaciones criminales haitianas operan mediante bandas con liderazgos y territorios propios, algunas agrupadas en alianzas. Entre ellas destaca Viv Ansanm, formada en septiembre de 2023 mediante un acuerdo entre G-9 y G-Pèp, dos bloques anteriormente enfrentados.

El Consejo de Seguridad de la ONU identifica a Jimmy Chérizier como dirigente de esa coalición, que coordinó ataques contra prisiones, edificios gubernamentales y el aeropuerto de Puerto Príncipe. La alianza fue reactivada en febrero de 2024 para establecer un frente común contra las autoridades de transición.

En Croix-des-Bouquets tiene presencia 400 Mawozo, encabezada por Wilson Joseph, alias "Lanmo San Jou", según los registros de sanciones de Naciones Unidas. Esa presencia territorial no establece, por sí sola, la responsabilidad del grupo en la desaparición de los salvadoreños.

Otra organización es Gran Grif, dirigida por Luckson Elan y vinculada a ataques en el departamento de Artibonito. La ONU también ha documentado graves violaciones contra menores atribuidas a Kraze Barye, 400 Mawozo, Gran Grif y la coalición Viv Ansanm.

El reclutamiento infantil forma parte de la composición de estos grupos.

Naciones Unidas estima que entre el 30 % y el 50 % de sus integrantes son menores de edad y advirtió que su reclutamiento y utilización casi se triplicaron en 2025. La extorsión, los saqueos y el control de rutas dificultan el comercio y el acceso a servicios esenciales.

El apoyo dominicano

El presidente Luis Abinader informó el 24 de octubre que conversó con Bukele para coordinar colaboración logística y de inteligencia relacionada con las operaciones contra las bandas haitianas. También indicó que el Gobierno dominicano mantiene comunicación con la fuerza internacional.

El canciller Víctor "Ito" Bisonó detalló el 26 de octubre que la asistencia dominicana incluye facilitar el tránsito de contingentes internacionales hacia Haití, trasladar equipos y cargas militares destinados a la misión y autorizar operaciones aéreas humanitarias.

El apoyo abarca evacuaciones médicas de personal civil y militar, así como el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros. Estas facilidades responden a las dificultades de acceso que enfrenta la misión por los puertos y aeropuertos haitianos.

Bisonó precisó que República Dominicana mantendrá su colaboración diplomática, humanitaria y logística sin intervenir directamente en los combates. Explicó que una participación militar dominicana en Haití podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la intervención y riesgos de escalada regional.

Ese mismo día, el canciller sostuvo una reunión virtual con Daniela Kroslak, jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, para abordar el despliegue de la GSF y sus necesidades logísticas. La funcionaria informó sobre los trabajos para garantizar alojamiento, alimentación y atención médica a los contingentes.

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