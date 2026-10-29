Cuatro aerotécnicos desaparecidos en Haití: 11 días sin saber su paradero y el caso de Edimar Rosales

Fotografía de archivo de una de las ceremonias de envío de militares salvadoreños a misiones en Haití, en San Salvador (El Salvador). ( ARCHIVO DL. )

Once días después de la emboscada contra cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití, las autoridades todavía desconocen su paradero y no han podido confirmar si permanecen con vida.

De los cuatro desaparecidos, solo uno ha sido identificado públicamente en un caso que fue cubierto por la cadena estadounidense Univision. Edimar Rosales, un joven de 23 años que logró enviar audios y videos a sus familiares mientras era atacado junto a sus compañeros.

Rosales, originario de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador, tenía cuatro años de servicio en la Fuerza Armada salvadoreña y llevaba siete meses desplegado en Haití cuando ocurrió el ataque, el domingo 18 de octubre, en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

Su familia supo de la emboscada por los mensajes que el propio aerotécnico habría enviado durante el incidente.

"Nos enteramos porque él envía audios y videos a la hora de que estaba recibiendo el ataque. Eso nos paralizó por completo; la incertidumbre empieza desde esa hora y hasta el momento no sabemos más", expresó uno de sus familiares en declaraciones recogidas por la cadena Univisión.

Detalles del ataque

Los cuatro aerotécnicos formaban parte del contingente salvadoreño asignado a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión internacional desplegada en Haití para apoyar las operaciones contra las organizaciones criminales.

El 18 de octubre viajaban en un vehículo blindado por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, cuando fueron atacados por hombres armados.

De acuerdo con las informaciones difundidas por las autoridades salvadoreñas, el vehículo recibió disparos y fue alcanzado por artefactos explosivos, lo que provocó un incendio.

Sus ocupantes lograron salir de la unidad, pero posteriormente se perdió la comunicación con ellos.

Desde entonces, las operaciones de búsqueda se han desarrollado en medio de enfrentamientos con grupos armados que mantienen presencia en esa zona.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, explicó el 21 de octubre que los cuatro desaparecidos eran especialistas en aviación, cuyas responsabilidades estaban relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y labores de apoyo.

"Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití", afirmó el mandatario.

Bukele aseguró entonces que estaban retenidos por pandillas y anunció una operación para recuperarlos. Sin embargo, no se han presentado públicamente pruebas que permitan confirmar qué grupo los mantiene cautivos o si efectivamente continúan bajo el control de alguna organización criminal.

Reacciones de líderes regionales

El presidente dominicano, Luis Abinader, también se refirió a la desaparición durante LA Agenda Semanal del lunes 26 de octubre.

Al ser preguntado por el director y fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, sobre si consideraba que los aerotécnicos seguían con vida, el mandatario evitó especular.

"No quiero hacer ninguna especulación porque estamos hablando de personas y de familias", respondió.

Ante una segunda pregunta sobre si las autoridades haitianas desconocían la situación de los salvadoreños, Abinader respondió afirmativamente.

"De las autoridades sobre el estatus de ellos", precisó.

El mandatario dominicano había informado que mantenía comunicación con Bukele y con la fuerza internacional sobre las operaciones de seguridad en Haití.

República Dominicana ha ofrecido colaboración logística y de inteligencia, pero mantiene su decisión de no participar con tropas en territorio haitiano.

Posible desenlace trágico

Una controversia surgió el 24 de octubre, cuando se conoció la entrega de restos humanos a la misión internacional en Haití.

Inicialmente se planteó la posibilidad de que correspondieran a los cuatro desaparecidos, pero Bukele rechazó esa identificación.

"No son nuestros hombres", afirmó el presidente salvadoreño.

Según explicó, entre los restos recibidos había los de un niño, un hombre de estatura considerablemente superior a la de los aerotécnicos y una persona que portaba parte de un uniforme de otro país.

La Fuerza de Supresión de Pandillas reconoció haber recibido los restos, pero aclaró que no estaba en condiciones de confirmar que pertenecieran a los salvadoreños.

Hasta el momento no se ha divulgado una identificación forense que relacione esos hallazgos con los cuatro desaparecidos.

Operaciones de búsqueda ampliadas

Los gobiernos de El Salvador y Haití anunciaron por separado el miércoles 28 de octubre un acuerdo para reforzar la coordinación de las operaciones destinadas a localizar a los aerotécnicos.

Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, conversaron telefónicamente sobre la búsqueda y la continuidad de la cooperación en materia de seguridad.

La Cancillería salvadoreña informó que el país mantendrá un despliegue operativo de más de 2,000 soldados para apoyar el rescate de sus compatriotas, mediante una operación de gran escala respaldada por otros países y organismos internacionales.

Por su parte, la oficina del primer ministro haitiano confirmó el compromiso de fortalecer la coordinación bilateral en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El despliegue salvadoreño se produce después de que la Asamblea Legislativa de ese país autorizara, el 29 de septiembre, una extensión de 12 meses de su participación en la misión internacional, a partir del 2 de octubre de 2026, con posibilidad de prórroga.

Esta autorización contempla funciones más amplias que las evacuaciones médicas, pero no establece cuánto tiempo durará la operación específica para encontrar a los desaparecidos.