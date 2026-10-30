Edwin Paraison: el miedo lo tienen las bandas tras despliegue militar de El Salvador en Haití

Fotografía cedida por la Fuerza de Supresión de Pandillas que muestra a un grupo de soldados en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE )

El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó este viernes que el despliegue militar de El Salvador en territorio haitiano comienza a producir un efecto psicológico sobre las bandas criminales, al considerar que los grupos armados enfrentan ahora una demostración de fuerza que podría modificar la situación de inseguridad en el vecino país.

"Se siente un nerviosismo, se siente que el miedo ha cambiado de campo", expresó Paraison durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, al analizar la movilización de más de 2,000 militares salvadoreños ordenada por el presidente Nayib Bukele.

El excónsul sostuvo que, mientras anteriormente era la población haitiana la que vivía bajo el temor impuesto por las organizaciones criminales, la presencia del contingente extranjero ha generado expectativas de protección y una reacción de inquietud entre las pandillas.

Impacto del despliegue militar

Paraison calificó el despliegue como una demostración de fuerza de un país de la región, cuyo impacto no se limita a la capacidad militar, sino que también alcanza el comportamiento de las organizaciones armadas.

En ese contexto, señaló que dirigentes de las bandas han comenzado a reaccionar públicamente a la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

El excónsul se refirió a las declaraciones de uno de los principales voceros de las organizaciones criminales, quien habría intentado distanciarse del incidente y atribuir a otro dirigente armado la responsabilidad por la desaparición.

Aunque reconoció que existen versiones que apuntan a la posible muerte de los cuatro salvadoreños, insistió en que todavía no hay información concluyente sobre su paradero.

Cooperación internacional

Paraison consideró fundamental que la intervención salvadoreña se desarrolle dentro del esquema de cooperación internacional establecido para combatir a las pandillas y no sea percibida como una operación unilateral.

A su juicio, ese mecanismo permitiría preservar la aceptación que ha generado entre sectores de la población haitiana la disposición de Bukele de enfrentar a los grupos criminales.

En cuanto a una eventual participación salvadoreña en el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas, señaló que se trata de un asunto que podría negociarse dentro de los mecanismos internacionales existentes.

Recordó que la misión cuenta actualmente con una comandancia militar encabezada por un general de Mongolia y con una estructura de apoyo integrada por distintos países.

Apoyo dominicano

República Dominicana sirve como punto de apoyo logístico para el despliegue militar de El Salvador en Haití, donde el Gobierno de Nayib Bukele anunció la movilización de más de 2,000 soldados para rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada de pandillas.

La colaboración dominicana incluye facilitar el tránsito de contingentes internacionales, el traslado de equipos militares y las evacuaciones médicas, mientras las autoridades mantienen su decisión de no participar directamente en los combates en territorio haitiano.