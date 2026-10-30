Reportan la muerte de "Galaxy", líder de una banda armada que operaba en Haití

Foto de archivo de la Policía Nacional de Haití ( EFE )

Miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH) y el Grupo de Trabajo ultimaron al líder de una banda armada que operaba en Cabaret, conocido como "Galaxy o Galaxie", según informaciones publicadas por el periódico haitiano Le Nouvelliste.

De acuerdo con la publicación, "Galaxy" y otros integrantes de la organización armada murieron durante una operación en Bercy, localidad situada en el departamento del Oeste, entre Arcahaie y Cabaret, al norte de Puerto Príncipe, la capital del país.

La muerte de "Galaxy" fue reportada el jueves 29 de octubre.

Una fuente local informó al medio haitiano que, durante el operativo, otros integrantes de la banda lograron escapar, lo que provocó tensiones en varias comunidades vecinas.

Soldados salvadoreños patrullan Haití en busca de cuatro militares desaparecidos

El operativo en que cayó Galaxie se dio en medio del despliegue de las fuerzas salvadoreñas tras el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país en Puerto Príncipe.

El contingente militar para buscar a los cuatro salvadoreños supera los 2,000 soldados. Este viernes, parte de ellos realizaron su primer patrullaje en Puerto Príncipe.

Las tropas recorrieron sectores como Tabarre y las inmediaciones del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, con apoyo de vehículos blindados y helicópteros, reportó la agencia EFE.