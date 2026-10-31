De cuatro técnicos desaparecidos a cientos de soldados: así escaló la operación salvadoreña en Haití

Vehículos blindados de El Salvador patrullan una calle este viernes en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE )

Cuatro aerotécnicos salvadoreños que transitaban por la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, fueron emboscados por pandillas armadas que atacaron el vehículo en el que se desplazaban. El automóvil se incendió, pero los hombres lograron salir.

Los técnicos se encontraban en Haití vinculados a operaciones de aviación y labores de apoyo a evacuaciones médicas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para respaldar a la Policía haitiana en la lucha contra las bandas.

Sin embargo, desde el ataque, ocurrido el pasado 18 de octubre, se desconoce su paradero.

Ante la falta de información sobre sus compatriotas, el Gobierno de El Salvador montó una operación militar para localizarlos y rescatarlos. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, exigió a las pandillas haitianas que los entregaran con vida y sin lesiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/copia-de-dl-para-notas-fotos--4-f9896ec8.png Personas caminan por una calle del centro de Puerto Principe, capital de Haití. (EFE)

El jueves 22 de octubre llegó a Puerto Príncipe un primer contingente salvadoreño para apoyar las labores de búsqueda junto a los integrantes de la fuerza internacional. En medio de la operación, Bukele se refirió a las organizaciones criminales haitianas y expresó su confianza en que lograría recuperar a sus compatriotas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/copia-de-dl-para-notas-fotos--3-80470d87.png (EFE)

República Dominicana refuerza la frontera

Dos días después, el Ejército de República Dominicana envió un convoy militar al municipio de Jimaní, provincia Independencia, para reforzar la vigilancia en la zona fronteriza ante la evolución de la crisis haitiana.

Posteriormente, el presidente Luis Abinader informó que sostuvo una conversación telefónica con Bukele, con quien coordinó aspectos logísticos para facilitar las labores de búsqueda y rescate de los cuatro técnicos.

En ese contexto, durante LA Agenda Semanal del pasado lunes, el Gobierno dominicano anunció medidas adicionales para fortalecer la seguridad fronteriza e impedir el ingreso al país de integrantes de las bandas criminales haitianas.

Apoyo logístico

Pero ha sido esta semana que el despliegue de las fuerzas salvadoreñas hacia Haití se incrementó con la llegadas de soldados y de equipos.

La madrugada del miércoles 28 arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en Santo Domingo cinco helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña para apoyar la búsqueda de los técnicos.

Las aeronaves, de los modelos MD500 y MD530, fueron transportadas en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines.

Reacción oficial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/c919cb059a3d535672ede027040750ff545f9a1d-8e02736a.jpg Policías haitianos vigilan en una calle en Haití. (EFE)

Ese mismo día, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, conversó por teléfono con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre el despliegue de fuerzas de El Salvador en territorio haitiano. Ambos acordaron fortalecer la cooperación bilateral para realizar las labores de rescate.

En un comunicado posterior, la Cancillería del país centroamericano informó que el despliegue abarcaba más de 2,000 soldados.

Bukele: "No venimos a invadir a Haití"

En un mensaje publicado en su cuenta de X el jueves en criollo haitiano, Bukele informó que se estaba completando el número de efectivos que llegarían a Haití y aclaró que su presencia no representaba una invasión, sino que respondía a la necesidad de garantizar el regreso de los salvadoreños a su país.

Acompañado de un video que muestra el contigente, el mandatario aseguró que su Gobierno no tiene intención de dominar el territorio haitiano ni de apropiarse de sus riquezas, sino de lograr que sus cuatro compatriotas regresen a casa sanos y salvos.

"Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití", expresó el gobernante al explicar que las razones de la presencia militar salvadoreña en territorio haitiano es rescatar a sus cuatro conciudadanos.

Según reporta la agencia EFE, este viernes los efectivos salvadoreños realizaron su primer patrullaje por Puerto Príncipe este viernes, vestidos con uniformes de combate y armados con fusiles de asalto. Los militares recorrieron las calles de la comuna de Tabarre, situada al noreste de la capital haitiana y cerca del lugar donde desaparecieron sus compatriotas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/copia-de-dl-para-notas-fotos--5-e6d5c071.png Un vehículo blindado de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), patrulla una calle este viernes en Puerto Príncipe (Haití). (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/copia-de-dl-para-notas-fotos--6-3cf6a9f7.png Un policía (c) dirige el tráfico este viernes en Puerto Príncipe (Haití). (EFE ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/copia-de-dl-para-notas-fotos--7-d4f934d6.png Un policía haitiano revisa los documentos de un conductor el pasado sábado, mientras continuaba la búsqueda de cuatro militares salvadoreños. (EFE) ‹ >

Apoyo de los Estados Unidos

Este viernes, la Embajada de Estados Unidos en Haití informó sobre el transporte aéreo de más de 600 toneladas de equipos prioritarios procedentes de Bangladesh, destinados a fortalecer las operaciones de la fuerza antipandillas.

Igualmente se conoció que el presidente estadounidense, Donald Trump, se comunicó con Bukele, a quien le expresó: "Haz lo que tengas que hacer", en referencia al despliegue militar que busca rescatar a los cuatro técnicos.