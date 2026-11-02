American Airlines vuelve a Haití tras dos años, pero deja fuera a Puerto Príncipe por la inseguridad

El primer avión de American Airlines aterrizó el 1 de noviembre en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano. ( SHUTTERSTOCK )

American Airlines reanudó este domingo sus vuelos comerciales hacia Haití después de casi dos años de suspensión por la violencia de las pandillas. Sin embargo, la compañía no regresó a Puerto Príncipe, donde las restricciones de seguridad estadounidenses impiden las operaciones regulares de sus aerolíneas.

El primer avión, un Boeing 737-800 procedente de Miami, aterrizó el 1 de noviembre en el aeropuerto internacional de Cabo Haitiano, en el norte del país. La compañía restableció una conexión diaria entre ambas ciudades.

El vuelo inaugural, identificado como AA2492, contó con una tripulación integrada completamente por haitianos y encabezada por el capitán Oliver Jean. Todos sus integrantes hablaban creole, según informó la aerolínea.

American Airlines se convierte así en la primera gran aerolínea estadounidense de red internacional que restablece operaciones en Haití desde la suspensión de los servicios a finales de 2024.

La compañía había dejado de volar a Cabo Haitiano en 2020, durante la pandemia de COVID-19, aunque mantuvo operaciones hacia Puerto Príncipe hasta noviembre de 2024.

Puerto Príncipe continúa fuera de las operaciones

La reanudación de los vuelos ocurre mientras la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) mantiene restricciones sobre el espacio aéreo de Puerto Príncipe y otras zonas del territorio haitiano.

La prohibición, establecida mediante la notificación A0046/26, impide que las aerolíneas estadounidenses operen por debajo de los 10,000 pies en las áreas restringidas. La medida está vigente hasta el 2 de marzo de 2027.

Cabo Haitiano se encuentra fuera de esas zonas, lo que permite a American Airlines operar sin contravenir la disposición.

Las restricciones comenzaron en noviembre de 2024, cuando varios aviones comerciales estadounidenses fueron alcanzados por disparos en las inmediaciones del aeropuerto internacional Toussaint Louverture.

Una inspección realizada en Miami detectó un impacto de bala en un avión de American Airlines que había despegado de Puerto Príncipe. También fueron atacadas aeronaves de Spirit Airlines y JetBlue.

La FAA ha extendido las restricciones en varias ocasiones debido a los riesgos que representan los grupos armados para la aviación civil.

Estados Unidos mantiene, además, una alerta de viaje de nivel cuatro para Haití, que recomienda no viajar al país por la criminalidad, los secuestros, la violencia y las limitaciones de los servicios sanitarios.