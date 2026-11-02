Bukele muestra video de operativo desplegado por soldados salvadoreños en Haití

Vehículos blindados de El Salvador patrullan una calle este viernes en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró este lunes imágenes de soldados salvadoreños recorriendo zonas de Haití, como parte de la operación para rescatar a cuatro militares de su país secuestrados el pasado 18 de octubre, durante una emboscada perpetrada por bandas armadas en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Las imágenes presentan el recorrido de al menos diez vehículos blindados por distintas calles de Haití y soldados a pie. Sin embargo, el video reposteado de la cuenta @daphneydss y publicado por el medio OnTV de Haití, no precisa el lugar ni la fecha en que fueron grabadas las imágenes.

La publicación fue realizada en la cuenta de X del mandatario salvadoreño, acompañada únicamente de la bandera de El Salvador.

Más adelante, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador reposteó a su vez el video, acompañado con este texto: "El Presidente @nayibbukele compartió imágenes que muestran el operativo de rescate que ejecuta un equipo especializado en Haití".

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 2, 2026

Este lunes, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó sobre el inicio de una amplia operación, con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), incluidos soldados salvadoreños, en varios sectores de la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.

Operativo contra bandas armadas

El operativo tiene como objetivo combatir las actividades de las bandas armadas, entre ellas Chen Mechan y 400 Mawozo. Esta última es señalada por las autoridades haitianas como responsable de la desaparición de los cuatro militares salvadoreños.

Al menos diez presuntos integrantes de bandas armadas habrían muerto durante enfrentamientos con las tropas salvadoreñas en los sectores de Santo y Croix-des-Missions, según reportes de medios haitianos.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 2, 2026

Despliegue de tropas salvadoreñas

A finales de octubre, Bukele desplegó un contingente militar de más de 2,000 soldados con el objetivo de rescatar a los cuatro técnicos militares de su país secuestrados en Puerto Rico.

El mandatario salvadoreño había asegurado a la población haitiana que su contingente no constituye un ejército invasor, sino que su misión es combatir a los grupos criminales que operan en ese territorio.

Asimismo, indicó que, una vez concluida la misión, las tropas regresarán a El Salvador.