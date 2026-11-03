400 Mawozo: de una pandilla de ladrones a un ejército criminal que desafía a las tropas salvadoreñas

Un policía haitiano revisa los documentos de un conductor este sábado, mientras continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) desaparecidos tras sufrir una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La banda nació en Croix-des-Bouquets, comenzó robando motocicletas y terminó controlando rutas estratégicas hacia la República Dominicana. Su nombre, que puede traducirse como "400 ignorantes", encierra una historia de violencia y expansión territorial.

La organización criminal 400 Mawozo, que hoy enfrenta a las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, comenzó como una pequeña pandilla de jóvenes dedicada al robo de motocicletas y asaltos callejeros. Con el tiempo se transformó en una de las estructuras armadas más temidas del país, responsable de secuestros, asesinatos, extorsiones y del control de importantes rutas comerciales.

Su historia se remonta a Croix-des-Bouquets, municipio situado al noreste de Puerto Príncipe. Según una investigación de Reuters publicada en 2021, el grupo se llamaba originalmente "Texas" y estaba integrado por aproximadamente doce jóvenes delincuentes. 99.9 Radio USA

Sin embargo, una investigación de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Rnddh) identifica una etapa posterior bajo el nombre de 70 Mawozo, antes de su reorganización como 400 Mawozo en 2016.

El nombre constituye una particularidad. En criollo haitiano, mawozo puede traducirse aproximadamente como ignorantes, torpes o personas sin refinamiento. La denominación "400 Mawozo" equivaldría a "400 ignorantes" o "400 ineptos", una expresión aparentemente autodespectiva que terminó convertida en símbolo de intimidación. No significa que la organización tenga exactamente 400 integrantes.

Su fundador fue Germine Joly, conocido como Yonyon, detenido por las autoridades haitianas en 2014. Pese a su encarcelamiento, continuó ejerciendo influencia sobre la organización mediante comunicaciones clandestinas.

Posteriormente asumió el liderazgo operativo Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, expresión criolla que significa "la muerte no tiene día señalado". Joseph adquirió notoriedad por aparecer en videos armado, frecuentemente enmascarado, amenazando a sus adversarios y exhibiendo su poder territorial.

La transformación económica de la banda fue decisiva. Inicialmente obtenía ingresos mediante robos y extorsiones a comerciantes y transportistas. Su dominio de la carretera hacia Malpasse, frente a Jimaní, le permitió aprovechar el comercio transfronterizo y el contrabando.

Cuando disminuyó el tránsito de mercancías por esa ruta, alrededor de 2020, la organización intensificó los secuestros para obtener rescates. Desarrolló incluso una modalidad de secuestros rápidos, dirigida contra ciudadanos comunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/9e013b2a1576653ca1ceecdf7afedbffc1ad61fcw-b173af09.jpg Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). (EFE/ JONET ST. ÉLOIS)

El secuestro de 17 misioneros

Su salto a la notoriedad internacional ocurrió en octubre de 2021, cuando secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses, incluidos cinco menores. Los delincuentes exigieron inicialmente un millón de dólares por cada rehén.

En 2022, Joly fue extraditado a Estados Unidos. Dos años después recibió una condena de 35 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de armas y el lavado de dinero procedente de rescates.

En 2024, 400 Mawozo se vinculó a la coalición criminal Viv Ansanm, aunque conservó autonomía operativa y su principal bastión en Croix-des-Bouquets.

Ahora enfrenta una situación diferente. El despliegue salvadoreño, motivado por la desaparición de cuatro técnicos militares el 18 de octubre, ha llevado operaciones armadas hasta su territorio.

El lunes, Wilson Joseph confirmó a Associated Press que había solicitado la mediación de Naciones Unidas para abrir negociaciones.

La organización que comenzó robando motocicletas y terminó desafiando al Estado haitiano busca ahora interlocución internacional, mientras enfrenta una presión militar que amenaza su dominio territorial.