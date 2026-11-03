Tropas de Bukele en Haití: Así fue la operación militar salvadoreña del 2 de noviembre

Integrantes del Ejército de El Salvador custodian este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe. ( EFE )

El lunes 2 de noviembre de 2026, tropas salvadoreñas participaron en una ofensiva terrestre de gran escala contra las pandillas 400 Mawozo y Chen Mechan, en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe. La operación se desarrolló en sectores de Croix-des-Bouquets, donde cuatro militares salvadoreños desaparecieron tras una emboscada el 18 de octubre.

Según la agencia EFE, los soldados avanzaron en una columna de aproximadamente diez vehículos blindados, armados con fusiles de asalto, hacia sectores bajo influencia de las pandillas.

La Policía Nacional de Haití (PNH) confirmó que desarrolló una operación con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), con tres objetivos declarados: desmantelar los puestos ilegales de cobro, impedir secuestros y recuperar espacios utilizados por los grupos armados para atacar a la población.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 2, 2026

Enfrentamientos en Croix-des-Bouquets

Los enfrentamientos se concentraron en Santo 17, el puente de Croix-des-Missions y Carrefour Chada.

Medios haitianos reportaron alrededor de diez presuntos pandilleros muertos. Sin embargo, la Policía haitiana no había publicado un balance oficial de fallecidos, heridos o detenidos.

1. Avance terrestre: una columna de alrededor de diez blindados salvadoreños penetró en zonas bajo control de 400 Mawozo y Chen Mechan. Imágenes difundidas en redes muestran a los vehículos desplazándose por calles aparentemente desiertas

2. Resistencia de las pandillas: los grupos armados levantaron barricadas para impedir el avance. Se registraron enfrentamientos en Santo y Croix-des-Missions.

3. Participación haitiana: unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití actuaron en el área, con respaldo de la GSF y vehículos blindados adicionales.

4. Bajas reportadas: varias fuentes haitianas calcularon alrededor de diez presuntos pandilleros muertos. Aún la Policía no reporta un saldo oficial de las muertes.

¿Por qué escogieron Croix-des-Bouquets?

Allí desaparecieron los cuatro aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre, después de que pandilleros atacaran e incendiaran el vehículo blindado en el que se desplazaban.

Segundo, Croix-des-Bouquets constituye una de las principales áreas de influencia de 400 Mawozo, dirigida por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou. La pandilla participa en secuestros, extorsiones y el control de rutas de transporte.

La operación del lunes amplió la búsqueda de los cuatro salvadoreños hacia una ofensiva contra las estructuras armadas asentadas en ese territorio.

Cadena de mando de las tropas

Un punto importante: ¿bajo qué mando actuaron los salvadoreños? La ONU declaró el 2 de noviembre que la gran mayoría de los militares salvadoreños no forman parte de la GSF y, por tanto, quedan fuera de su mandato y mecanismos de reporte.

El portavoz Stéphane Dujarric hizo esa precisión mientras la organización examinaba una carta enviada por Wilson Joseph, en la que el jefe de 400 Mawozo solicitaba mediación internacional.