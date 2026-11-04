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Recuperan vehículo incendiado de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití

A pesar de la intervención de unidades especializadas y el uso de drones, los cuatro técnicos salvadoreños continúan sin ser localizados

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    Recuperan vehículo incendiado de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití
    Vehículos blindados de El Salvador patrullan una calle este viernes en Puerto Príncipe (Haití). La operación militar de El Salvador en Haití, con más de 2.000 soldados sobre el terreno para buscar a cuatro soldados desaparecidos, está llena de interrogantes como cuál es el objetivo real de esta campaña, sus aliados y el papel de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) creada por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. (EFE/ JONET ST. ÉLOIS)

    La Policía Nacional de Haití (PNH) informó que recuperó el vehículo incendiado en el que se transportaban los cuatro técnicos militares salvadoreños desaparecidos en Santo, durante una operación de búsqueda realizada el pasado lunes 2 de noviembre. Los efectivos desplegados no lograron localizar a los desaparecidos.

    Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones Policiales, difundido el martes 3 de noviembre, el operativo comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, identificada en el documento como Kwadeboukë.

    Operativo de búsqueda

    • En la intervención participaron agentes de la PNH, integrantes de la fuerza internacional contra las pandillas y militares salvadoreños.

    La institución indicó que el vehículo había sido incendiado por bandas armadas. El comunicado no ofreció detalles sobre el estado o el paradero de los cuatro técnicos.

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    Infografía
    Comunicado de la Policía Nacional de Haití. (CEDIDO A DL.)

    El operativo contó con la participación de unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Mantenimiento del Orden (UDMO), Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), la Unidad Táctica de Alto Giro (UTAG), la SWAT, la TASK FOS y el Equipo de Drones, además de la sección encargada de retirar los obstáculos.

    RELACIONADAS

    De acuerdo con la PNH, la vigilancia mediante drones contribuyó a que el despliegue se desarrollara sin incidentes. Pese a las búsquedas, los cuatro militares salvadoreños continuaban sin ser localizados al concluir esa operación

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