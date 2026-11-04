La ofensiva salvadoreña enviada por Bukele a Haití opera fuera del mandato de la ONU

Vehículos blindados de El Salvador patrullan una calle de la capital de Puerto Príncipe, en Haití. ( EFE/ JONET ST. ÉLOIS )

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclaró que la mayoría de los militares salvadoreños desplegados recientemente en Haití no opera bajo el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión internacional de seguridad creada para combatir y debilitar a las bandas criminales que controlan amplias zonas del territorio haitiano.

La declaración fue realizada por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, luego del anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el envío de un contingente militar a territorio haitiano para apoyar la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada atribuida a grupos armados.

Dujarric señaló el pasado lunes 2 de noviembre que la gran mayoría de esos efectivos no está desplegada bajo el mandato de la GSF y, por tanto, quedan fuera del ámbito de competencia y de los mecanismos de presentación de informes de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

"La función de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas es proporcionar apoyo logístico y operativo al personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas, así como respaldar el cumplimiento del mandato aplicable de la Política de Debida Diligencia en Materia de Derechos Humanos", expresó el portavoz en una nota dirigida a los corresponsales de la ONU.

En ese sentido, reiteró que todas las operaciones de seguridad que se realicen en Haití deben desarrollarse de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Asimismo, destacó que el respeto a estas obligaciones, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, es esencial para mantener el apoyo internacional y garantizar la protección de la población.

Ofensiva militar y nuevos acontecimientos

Los más de 2,000 militares anunciados por Bukele iniciaron sus operaciones el pasado 2 de noviembre en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, contra las organizaciones criminales 400 Mawozo y Chen Mechan.

Según la agencia EFE, los soldados avanzaron en una columna de aproximadamente diez vehículos blindados, armados con fusiles de asalto, hacia sectores bajo la influencia de las pandillas.

Los efectivos se enfrentaron a estos grupos en zonas como Santo y Croix-des-Missions. Los reportes preliminares señalaron la muerte de varios presuntos integrantes de estas organizaciones. No obstante, la Policía haitiana no había publicado un balance oficial de fallecidos, heridos o detenidos.

Por su parte, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, defendió la presencia de las fuerzas extranjeras y agradeció el respaldo del Gobierno salvadoreño.

"Él vivió la batalla y salió de ella. No solo ha comprendido la batalla, sino que viene a ponerse al lado del pueblo haitiano para ayudarnos a que no duerman ni las pandillas con sandalias ni las pandillas con corbata", afirmó, en una aparente alusión a quienes financian a estos grupos armados.

Fils-Aimé también destacó el trabajo de la GSF, cuya presencia en Haití tiene como objetivo apoyar la lucha contra las bandas armadas. Además, aseguró que se han puesto a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales más de 100 vehículos blindados.

Líder de 400 Mawozo solicita mediación

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y señalado como líder de 400 Mawozo, aseguró que había enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que solicitaba la intervención de una delegación internacional para facilitar un diálogo.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Naciones Unidas confirmó el 2 de noviembre que habían recibido la comunicación. No obstante, aclaró que su recepción no implica el reconocimiento de su autor ni el respaldo a su contenido.

En la misiva, Wilson Joseph afirmó que desde agosto pasado ha manifestado su disposición a buscar "una solución pacífica a la crisis nacional", concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo.

La violencia y la inestabilidad política en Haití han dejado miles de muertos y han impedido la celebración de elecciones durante los últimos años. Los comicios presidenciales y legislativos, cuya primera vuelta estaba prevista inicialmente para el 13 de diciembre, fueron reprogramados para el 18 de julio de 2027.