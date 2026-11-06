"Danos la dirección y la destruiremos": Bukele responde a denuncia sobre casa de pandillas en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una rueda de prensa. ( EFE )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este viernes la dirección exacta de una vivienda en Haití para proceder a destruirla, luego de que una ciudadana de origen haitiano denunciara en la red social X que presuntamente fue construida por una pandilla que se dedica al secuestro y asesinato de personas.

La publicación fue realizada por la usuaria @sophiphieEritaj, quien escribió que "Haití es un país que el Partido Nacional destruyó desde 2010 y que nunca ha podido reconstruirse".

En el mensaje, la ciudadana señaló que la vivienda fue construida por una pandilla en plena vista de la población y etiquetó al mandatario salvadoreño con la frase: "Rompe eso por nosotros, Papou".

Bukele reposteó la publicación y respondió en creol con una pregunta y una advertencia: "¿Dónde está ubicada esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos".

Kote kay sa a ye? Ban nou adrès egzak la, n ap detwi l. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2026

El Salvador apoya a Haití

El martes pasado, Bukele afirmó que ayudará a los haitianos a "retomar el país", después de que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, afirmara que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en la nación caribeña.

"Estamos del mismo lado que ustedes. Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de (Jean-Jacques) Dessalines (el líder la de Revolución haitiana que declaró la independencia del país el 1 de enero de 1804) y finalmente, Haití será libre", dijo Bukele en un extenso mensaje en su cuenta de X.

El mandatario salvadoreño, envió el mes pasado más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe para ayudar en la búsqueda de cuatro militares de su país asignados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) autorizada por la ONU y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-de-Bouquets.

Desde su llegada, la tropa salvadoreña ha intensificado las operaciones contra las bandas armadas en varias barriadas de Puerto Príncipe.

Con información de EFE.

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