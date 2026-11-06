La ONU no confirma negociaciones anunciadas por el jefe de la banda 400 Mawozo en Haití

El jefe de la banda criminal haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó enviar una delegación a Haití para iniciar conversaciones el próximo 18 de noviembre. Una versión que procede exclusivamente del cabecilla contra quien Estados Unidos ofrece una recompensa de un millón de dólares.

El jefe de la banda envió una comunicación a la ONU, lo que fue confirmado el pasado 2 de noviembre, pero aclaró que esto no suponía reconocerlo como interlocutor ni respaldar sus planteamientos. Una situación que se mantiene hasta este viernes.

El anuncio del pandillero surge mientras tropas haitianas y salvadoreñas desarrollan operaciones en Croix-des-Bouquets , uno de los territorios donde opera su organización, y buscan a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

Sobre los desaparecidos, información oficial ha señalado que se ha encontrado el vehículo blindado incinerado, no así sus ocupantes.

Situación actual

En una segunda comunicación, difundida el jueves 5 de noviembre, Joseph aseguró que su oficina recibió un correo electrónico de la ONU el día 3, mediante el cual supuestamente se aceptaba su solicitud.

El documento atribuido al cabecilla señala que la delegación llegaría el 18 de noviembre y participaría en un encuentro público en la plaza de Croix-des-Bouquets, junto con residentes y representantes de instituciones haitianas.

También sostiene que Naciones Unidas habría manifestado disposición a solicitar la suspensión de determinadas operaciones militares para evitar víctimas civiles.

Ninguno de esos compromisos figura en las declaraciones oficiales conocidas del organismo internacional hasta este momento.

Lo que ha respondido la ONU

La primera comunicación de Joseph fue enviada el primero de noviembre al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En ella, el dirigente de 400 Mawozo solicitó el envío de una delegación que facilitara conversaciones entre su organización y las fuerzas internacionales desplegadas en Haití.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, confirmó al día siguiente que la institución recibió una carta firmada por Joseph bajo el nombre de Gwoup Rebel 400.

Dujarric aclaró que la recepción del documento no representaba un respaldo a su contenido, reconocimiento de su autor ni una posición oficial de Naciones Unidas.

La explicación fue recogida por la agencia Associated Press (AP) y medios haitianos como Vant Bèf Info, Gazette Haïti y Radio IBO.

El organismo expresó preocupación por la seguridad de los civiles y recordó que las operaciones contra las pandillas deben respetar el derecho internacional.

La ONU tampoco anunció que estuviera considerando a 400 Mawozo como una organización política o un grupo con el que hubiera acordado establecer un proceso de paz.

Un jefe pandillero buscado por secuestros y asesinatos

Wilson Joseph dirige una de las organizaciones criminales identificadas por Naciones Unidas como responsables de la violencia que afecta a Haití.

El Consejo de Seguridad lo incluyó en su lista de sanciones el 8 de diciembre de 2023 por su participación directa o mediante órdenes a sus subordinados en secuestros, asesinatos, violaciones, reclutamiento de menores y ataques contra la población.

Su expediente también relaciona a 400 Mawozo con el tráfico de armas y municiones, los ataques contra servicios sanitarios y el desplazamiento de comunidades.

Joseph está implicado en el secuestro de 17 misioneros extranjeros y familiares, entre ellos cinco menores, ocurrido en octubre de 2021.