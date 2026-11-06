Haitianos marchan contra las bandas armadas y respaldan a Bukele

Movilización en Haití contra bandas armadas y apoyo a Bukele. ( CAPTURAS DE VIDEOS CEDIDOS A DIARIO LIBRE )

Cientos de haitianos marcharon este viernes para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los manifestantes esperan que su estrategia contra las bandas criminales sirva de ejemplo para recuperar la seguridad en Haití.

La movilización recorrió las principales calles de Belladère, una localidad del departamento del Centro de Haití, hasta llegar a las proximidades del paso fronterizo de El Carrizal, frente a la provincia dominicana de Elías Piña.

La protesta en Belladère

Con pancartas, fotografías del mandatario salvadoreño y consignas contra las pandillas, los manifestantes expresaron su respaldo a la participación de las fuerzas salvadoreñas en las operaciones de seguridad que se desarrollan en territorio haitiano.

La protesta reflejó el profundo agotamiento de una población que durante años ha visto cómo la violencia, los secuestros y el avance de los grupos criminales deterioran las condiciones de vida y mantienen a numerosas comunidades bajo constante incertidumbre.

Entre los participantes figuraban estudiantes, transportistas y ciudadanos que salieron a expresar su rechazo al poder de las bandas y su deseo de recuperar la paz.

La presencia de manifestantes en las inmediaciones de El Carrizal llamó especialmente la atención por tratarse de uno de los puntos de conexión entre Haití y República Dominicana.

Expectativas sobre la intervención militar

La concentración también puso de manifiesto la creciente expectativa que ha despertado entre sectores de la población haitiana la presencia militar salvadoreña, en momentos en que el país enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves.

Para los manifestantes, la figura de Bukele representa una esperanza de que las bandas criminales puedan ser enfrentadas con mayor contundencia y de que las familias haitianas recuperen la posibilidad de vivir sin temor.

La movilización ocurre después de que el presidente centroamericano reafirmara su disposición de colaborar con las autoridades haitianas en la lucha contra las pandillas.

El Salvador ha incrementado su presencia militar en Haití, particularmente después de la desaparición de cuatro integrantes de su contingente tras un ataque perpetrado por bandas armadas en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Esa operación, inicialmente centrada en la búsqueda de los militares desaparecidos, ha despertado nuevas expectativas sobre el papel que podrían desempeñar las fuerzas salvadoreñas en los esfuerzos internacionales para contener la violencia.

Sin embargo, el despliegue también ha generado interrogantes sobre su alcance, coordinación y duración, en medio de una compleja situación de seguridad.

Un pueblo que reclama recuperar su tranquilidad

Más allá del respaldo a un mandatario extranjero, la marcha de Belladère dejó al descubierto una realidad que continúa golpeando a Haití: el deseo de miles de ciudadanos de recuperar la paz y volver a desarrollar sus actividades cotidianas sin la amenaza de las armas.

La movilización, que llegó hasta las cercanías de República Dominicana, puso nuevamente la mirada sobre la delicada situación del país vecino y la preocupación que genera la expansión de las organizaciones criminales.

En las calles de Belladère, el mensaje de los manifestantes fue una exigencia de seguridad y de esperanza: que Haití pueda dejar atrás la violencia y que sus ciudadanos recuperen el derecho a vivir en paz.